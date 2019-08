Formel 1 - Ungarn-GP: Das Rennen am Hungaroring heute im LIVE-TICKER

Sebastian Vettel will nach der sensationellen Aufholjagd am Hockenheimring nun seinen ersten Saisonsieg holen. Ob ihm das von Startplatz aus fünf gelingt, oder ob Pole-Setter Max Verstappen seinem nächsten GP-Erfolg entgegenfährt, könnt ihr im SPOX-Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Um 15.10 Uhr werden hier die Lichter der Startanlage ausgehen, und das Rennen wird freigegeben.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Nach dem Wahnsinn von Hockenheim ist der GP in Ungarn das letzte Rennen vor der Sommerpause. Vier Wochen später geht es in Belgien weiter.

Formel 1 - Ungarn-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Das Rennen ist wie gewohnt im Free-TV beim Privatsender RTL zu sehen, der auch einen kostenpflichtigen Livestream via TVNOW im Programm hat.

Folgendes RTL-Team begleitet den Ungarn-GP:

Kommentatoren: Christian Danner, Heiko Wasser



Moderator: Florian König

Experten: Nico Rosberg und Timo Glock

Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky das gesamte Rennen live und in voller Länge. Sky-Kunden können das Rennen auch am Tablet oder Smartphone mit Sky Go verfolgen.

Wer das Rennen komplett ohne Werbepausen sehen möchte, kann auch auf den kostenpflichtigen Livestream F1 TV PRO zurückgreifen.

Ungarn-GP: Vettel von PLatz fünf - Verstappen auf Pole

Max Verstappen hat sich beim Großen Preis von Ungarn die erste Pole Position seiner Karriere gesichert und bleibt der Mann der Stunde in der Formel 1. Nach zwei Siegen aus den vergangenen drei Rennen entschied der Red-Bull-Star am Samstag das spannendste Qualifying der bisherigen Saison für sich - mit dem Streckenrekord von 1:14,572 Minuten verwies Verstappen den Mercedes-Piloten Valtteri Bottas um 18 Tausendstelsekunden auf den zweiten Rang.

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im anderen Mercedes fand in der entscheidenden Runde nicht sein Tempo und musste sich mit Rang drei begnügen, Sebastian Vettel landete im Ferrari noch hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc nur auf Rang fünf.

Formel 1: Die WM-Wertung vor dem Großen Preis von Ungarn

Der Stand nach elf Rennen: