Formel 1 - Ungarn-GP: Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das letzte Rennen vor der Sommerpause steht auf dem Programm, die Formel 1 macht Halt in Ungarn. Bevor am Sonntag um die Podiumsplätze gefahren wird, steigt am heutigen Samstag das Qualifying. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Quali heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bereits in der vergangenen Woche war die Formel 1 aktiv, als Max Verstappen den Großen Preis von Deutschland in Hockenheim gewann. Sebastian Vettel gelang eine spektakuläre Aufholjagd, der Heppenheimer fuhr vom letzten Platz auf Rang zwei vor.

Die beiden Silberpfeile hingegen erlebten ein Debakel. Während Lewis Hamilton auf dem neunten Rang landete, schied Valtterri Bottas frühzeitig aus.

Ungarn-GP, Formel 1: Das Qualifying heute live im TV und Livestream sehen

Das Qualifying am Hungaroring beginnt wie gewohnt um 15 Uhr. Das Geschehen könnt ihr entweder beim Privatsender RTL im Free-TV oder auf dem Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge sehen.

Sky geht 15 Minuten vor Beginn, also um 14.45 Uhr auf Sendung. Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleiten die Quali des Ungarn-GP.

RTL beginnt bereits um 14 Uhr mit dem Kommentatoren-Duo Heiko Wasser und Christian Danner die Live-Berichterstattung. Zunächst zeigt der Free-TV-Sender Highlights aus dem 3. Freien Training, welches bereits um 12 Uhr losgeht.

Neben der Übertragung im TV bieten beide Anbieter einen Livestream an. Sky-Abonnenten können das Qualifying via Sky Go verfolgen, RTL-Zuschauer auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform TVNOW.

Solltet Ihr das gesamte Rennwochenende in voller Länge und gänzlich ohne Werbeunterbrechung genießen wollen, könnt Ihr zudem auf F1 TV PRO zurückgreifen. Der Streaming-Dienst der Formel 1 zeigt alle Sessions live und in voller Länge.

Ein Abonnement pro Monat kostet 7,99 €. Neben deutschem Kommentar, von Heiko Wasser und Christian Danner, habt Ihr dort auch die Möglichkeit, die Sessions mit englischer oder spanischer Untermalung zu genießen.

Formel 1 - Ungarn-GP: Das Qualifying heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Qualifying des Ungarn-GP live an den Bildschirmen zu verfolgen, könnt Ihr die wichtigsten Geschehnisse durch den SPOX-Liveticker auch von unterwegs aus abrufen. Ab 15 Uhr gibt SPOX alle Zeiten durch, sodass Ihr immer auf dem neusten Stand bleibt. Auch zum 3. Training und Rennen am Sonntag wird es einen Liveticker geben.

Ungarn-GP: 1. und 2. Training - Hamilton und Gasly mit Bestzeiten

Lewis Hamilton konnte gestern am Vormittag das 1. Training am Hungaroring für sich entscheiden. Ein Zehntel hinter dem Silberpfeil reihten sich Max Verstappen und Sebastian Vettel ein, zwischen dem Niederländer und dem Heppenheimer lag nur eine Tausendstelsekunde. Valtteri Bottas fuhr in der Session keine gezeitete Runde.

Das Ergebnisse der 2. Trainingssession hatten dagegen wegen einsetzenden Regens wenig Aussagekraft. So dürfte sich Red-Bull-Pilot Pierre Gasly wohl eher weniger über seine Bestzeit freuen. Sollte der Regen allerdings auch beim Qualifying einsetzen, dürfte Hochspannung garantiert sein.

Formel 1: Gesamtklassement vor dem Ungarn-GP

Der Gesamtstand vor dem Ungarn-GP: