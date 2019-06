Formel 1 – Frankreich-GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem spektakulären Rennen von Kanada gastiert der Formel-1-Zirkus an diesem Wochenende in Frankreich. Alles, was ihr zum Rennen auf dem Circuit Paul Ricard am heutigen Sonntag wissen müsst, sagt euch SPOX.

Frankreich-GP: Wann und wo findet das Rennen statt?

Der heutige achte Lauf der Formel-1-Saison findet um 15.10 Uhr auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich statt. Die nahe der südfranzösischen Ortschaft Le Castellet gelegene Strecke befindet sich etwa 20 Kilometer entfernt von Bandol an der Cote d'Azur.

Frankreich-GP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Das heutige Rennen wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Auf RTL fängt die Berichterstattung um 14 Uhr an. Pay-TV-Sender Sky startet seine Übertragung um 14.15 Uhr.

Beide Stationen bieten die Livebilder vom Grand Prix auch als Stream an. RTL stellt hierfür seine Bezahlplattform TV Now zur Verfügung. Sky hingegen zeigt den Livestream auf seiner SkyGo-Applikation.

Frankreich-GP: Das Rennen im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Bilder zum Rennen live zu sehen, der wird mit dem Liveticker von SPOX versorgt. Dieser berichtet über die aktuellen Ereignisse im Minutentakt.

Frankreich-GP: Die Startaufstellung

Lewis Hamilton geht von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich. Im Mercedes verwies er im Qualifying für das achte Saisonrennen seinen Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf die Plätze zwei und drei. Sebastian Vettel im anderen Ferrari kam nicht über den enttäuschenden siebten Startplatz hinaus.

"Ich hatte einfach kein gutes Gefühl für das Auto in der letzten Session", sagte Vettel bei RTL: "Insgesamt fehlte uns der Speed, aber für einen besseren Startplatz waren meine Runden am Ende einfach nicht gut genug. Das Gefühl für die Reifen und den Grip war nicht da."

Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.28.319 --- 2 Valtteri Bottas Mercedes 1.28.605 + 0.286 3 Charles Leclerc Ferrari 1.28.965 + 0.646 4 Max Verstappen Red Bull 1.29.409 + 1.090 5 Lando Norris McLaren 1.29.418 + 1.099 6 Carlos Sainz McLaren 1.29.522 + 1.203 7 Sebastian Vettel Ferrari 1.29.799 + 1.480 8 Daniel Ricciardo Renault 1.29.918 + 1.599 9 Pierre Gasly Red Bull 1.30.184 + 1.865 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.33.420 + 5.101

Formel 1: Die Daten und Fakten zum Frankreich-GP

1970 wurde der Circuit Paul Ricard unweit des Flughafens Aeroport International du Castellet fertiggestellt und beheimatete im darauffolgenden Jahr das erste Mal ein Formel-1-Rennen. Bis 1990 war die Königsklasse des Motorsports regelmäßiger Gast im französischen Süden, bevor der Zirkus ab 1991 nach Magny-Cours wechselte.

Erst 2018 sollte der lange Jahre als Teststrecke genutzte Kurs wieder zum Kalender der Formel 1 gehören. Lewis Hamilton feierte den ersten Sieg bei einem Rennen in Frankreich seit 2008.

Le Castellet: Die bisherigen Sieger

Jahr Fahrer Nation Konstrukteur 1971 Jackie Stewart Großbritannien Tyrrell 1973 Ronnie Peterson Schweden Lotus 1975 Niki Lauda Österreich Ferrari 1976 James Hunt Großbritannien McLaren 1978 Mario Andretti USA Lotus 1980 Alan Jones Australien Williams 1982 Rene Arnoux Frankreich Renault 1983 Alain Prost Frankreich Renault 1985 Nelson Piquet Brasilien Brabham 1986 Nigel Mansell Großbritannien Williams 1987 Nigel Mansell Großbritannien Williams 1988 Alain Prost Frankreich McLaren 1989 Alain Prost Frankreich McLaren 1990 Alain Prost Frankreich Ferrari 2018 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 2019

Formel 1: Der Weltmeisterschaftsstand nach sieben Rennen

In der bisherigen Saison konnten sich lediglich Mercedes-Fahrer in die Siegerliste eintragen. Dementsprechend dominieren Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auch die Gesamtwertung.

Rang Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 162 2 Valtteri Bottas Mercedes 133 3 Sebastian Vettel Ferrari 100 4 Max Verstappen Red Bull 88 5 Charles Leclerc Ferrari 72 6 Paul Gasly Red Bull 36 7 Carlos Sainz McLaren 18 8 Daniel Ricciardo Renault 16 9 Kevin Magnusson Haas 14 10 Sergio Perez Racing Point 13

Formel 1: Die nächsten Termine

Auch nach dem Frankreich-GP bleibt die Formel 1 für sechs weitere Rennen in Europa.