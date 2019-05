Formel 1 - Spanien-GP: Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der GP von Spanien steht vor der Tür. Beim Qualifying sicherte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas die Pole. Alles weitere zum Rennen heute und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Im Qualifying setzte sich mal wieder Mercedes vor den anderen Teams durch. So startet das Duo Bottas-Hamilton vor Vettel, Verstappen und Leclerc.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Spanien-GP: Start und Beginn

Der Start des Großen Preises von Spaßen erfolgt heute um 15.10 Uhr. Austragungsort ist der Circuit de Barcelona-Cataluyna, auf dem anschließend 66 Runden gefahren werden.

Spanien-GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wenn ihr das Rennen live im TV oder Livestream verfolgen wollt, könnt ihr zwischen RTL und Sky wählen. Beide Sender übertragen das heutige Rennen live. Während Sky ab 14.15 Uhr auf Sendung ist, berichtet RTL schon ab 14 Uhr.

Wer das Rennen in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung genießen möchte, der kann auch auf F1 TV PRO zurückgreifen. Der offizielle Streaming-Dienst der Formel 1 zeigt alle Sessions live und in voller Länge, so also auch das Rennen.

Pro Monat kostet F1 TV PRO 7,99 €. Neben dem Kommentar der RTL-Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner habt ihr hierbei die Möglichkeit, die Sessions unter anderem auf Englisch oder Spanisch zu verfolgen.

Ihr könnt das Rennen natürlich auch im Liveticker von SPOX verfolgen, der Euch auf dem Laufenden hält.

© getty

Spanien-GP: Startaufstellung und Qualifying-Ergebnis

Wer gehofft hatte, dass Ferrari beim Europa-Auftakt näher an Mercedes heranrücken oder diese überholen würde, wurde am Samstag enttäuscht. Fast eine Sekunde fehlten Sebastian Vettel und Charles Leclerc zu Polesetter Bottas. Allerdings: Der Finne erwischte auch eine Sahnerunde in Q3 und distanzierte sogar Teamkollege Hamilton, eigentlich als Qualifying-Experte bekannt, um mehr als sechs Zehntel.

Platz Fahrer Team 1 Bottas Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Vettel Ferrari 4 Verstappen Red Bull 5 Leclerc Ferrari 6 Gasly Red Bull 7 Grosjean Haas 8 Magnussen Haas 9 Kwijat Toro Rosso 10 Ricciardo Renault 11 Norris McLaren 12 Albon Toro Rosso 13 Sainz McLaren 14 Räikkönen Alfa Romeo 15 Perez Racing Point 16 Hülkenberg Renault 17 Stroll Racing Point 18 Giovinazzi Alfa Romeo 19 Russel Williams 20 Kubica Williams

Spanien-GP: Die Sieger der letzten zehn Jahre

In den letzten fünf Jahren, also seit Beginn der Turbo-Ära, hat Mercedes vor den Toren Barcelonas dominiert. In vier der fünf Saisons stand mindestens ein Stuttgarter Auto ganz oben auf dem Podest. Lewis Hamilton könnte morgen zum vierten Mal in seiner Karriere in Katalonien gewinnen.

Jahr Sieger Nationalität Auto 2009 Jenson Button Großbritannien Mercedes 2010 Mark Webber Australien Red Bull-Renault 2011 Sebastian Vettel Deutschland Red Bull-Renault 2012 Pastor Maldonado Venezuela Williams-Renault 2013 Fernando Alonso Spanien Ferrari 2014 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 2015 Nico Rosberg Deutschland Mercedes 2016 Max Verstappen Niederlande Red Bull-TAG Heuer 2017 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes 2018 Lewis Hamilton Großbritannien Mercedes

Formel 1: Die Einzel-Gesamtwertung nach vier Rennen

In den bisherigen vier Saisonläufen führte an Mercedes kein Weg vorbei. Stets holten sich die Silberpfeile den Doppelsieg und schafften damit den besten Saisonstart aller Zeiten. Vier Doppelsiege in vier Rennen zu Beginn eines Jahres gab es nämlich noch nie.

Überraschend gut präsentiert sich dabei vor allem Bottas. Nicht nur, dass er nun drei Poles in Serie eingefahren hat, er führt auch die Weltmeisterschaft an.

Platz Fahrer Auto Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 87 2 Lewis Hamilton Mercedes 86 3 Sebastian Vettel Ferrari 52 4 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 51 5 Charles Leclerc Ferrari 47 6 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 13 7 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 13 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 13 9 Lando Norris McLaren Renault 12 10 Kevin Magnussen Haas Ferrari 8

Formel 1: Die Konstrukteurswertung nach vier Rennen

Die Dominanz von Mercedes ist auch in dieser Saison wieder unverkennbar. Ferrari und Red Bull müssen sich in der restlichen Saison ordentlich strecken, will man im Titelkampf noch ein ernsthaftes Wörtchen mitreden.