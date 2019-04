"Symbol und Hoffnungsträger": Italiens Presse feiert Mick Schumacher

Nach Mick Schumachers Debüt im Formel-1-Boliden von Ferrari rollt die italienische Presse dem 20-Jährigen den roten Teppich aus. Der Auftritt des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher bei den Testfahrten in Bahrain sei "ein Werbespot für die Zukunft" gewesen, schreibt die Gazzetta dello Sport, der Deutsche sei als "Symbol und Hoffnungsträger" auf die Strecke gegangen.

Die Scuderia liege "im Schicksal" Schumachers, schreibt Tuttosport, und für den Corriere della Sera ist der Aufstieg des aktuellen Formel-2-Rookies nicht mehr fern: "Schumis Gelegenheit wird bald kommen, vielleicht schon im nächsten Jahr."

Schumacher war in der vergangenen Saison Formel-3-Europameister geworden und bestreitet nun seine erste Saison im direkten Unterbau der Königsklasse, wo er am vergangenen Wochenende in Bahrain ein ordentliches Debüt gab. Seit Januar gehört Schumacher auch zu Ferraris Nachwuchsschmiede, er ist damit Teil des Rennstalls, mit dem sein Vater zu fünf WM-Titeln fuhr.

Die Pressestimmen zu Mick Schumacher