Formel 1 - Aserbaidschan-GP 2019: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende wird in der Formel 1 der Grand Prix von Aserbaidschan ausgetragen. Wo ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Drei Rennen wurden in der laufenden Formel-1-Saison bislang gefahren und Mercedes dominierte dabei das Geschehen. Die Silberpfeile fuhren in Australien, Bahrain und in China zum Doppelsieg

Formel 1 heute live: Wann beginnt das Rennen beim GP von Aserbaidschan?

Das Rennen zum Grand Prix von Aserbaidschan beginnt am heutigen Sonntag auf dem Baku City Circuit wie üblich um 14.10 Uhr.

Formel 1: Rennen in Aserbaidschan heute live im TV und Livestream

Der Aserbaidschan-GP wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Neben dem offiziellen Angebot der Formel zeigen Sky, RTL und auch n-tv das komplette Rennen.

Wer die Formel 1 gerne auf den öffentlich-rechtlichen Sendern Österreichs und der Schweiz verfolgen möchte, kann dies jederzeit mithilfe der Übertragungen des ORF 1 und des SRF 2 tun. Sky Sports F1 überträgt alle Sessions live und ohne Werbeunterbrechung.

Darüber hinaus gibt es ein offizielles Live-Streaming-Angebot der F1. F1 TV strahlt das Rennen am Sonntag ebenfalls aus. Dies geht allerdings lediglich mittels des F1-TV-Pro-Pakets für 64 Euro pro Jahr.

Das Rennen am heutigen Sonntag können Sky-Kunden auch im Livestream bei SkyGo verfolgen. Zudem bietet auch die RTL-Streaming-Plattform tvnow.de einem Livestream zum Rennen an.

Termin Uhrzeit Ereignis Live-Übertragung So., 28. April 14.10 Uhr Rennen Sky, RTL, tvnow.de, ORF1, SRF2, F1 TV Pro

Grand Prix von Aserbaidschan heute im LIVE-TICKER

Zudem verpasst ihr auf SPOX nichts und könnt das Rennen live verfolgen. SPOX bietet einen ausführlichen LIVE-TICKER zu jedem Rennen der Formel 1 an.

Zum SPOX-LIVETICKER des Rennens in Aserbaidschan geht es hier!

F1 - Grand Prix in Aserbaidschan: Startaufstellung und Ergebnisse des Qualifying

Etwas überraschend schnappte sich Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas die Pole Position vor Teamkollege Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fuhr im Ferrari nur auf den dritten Platz, dicht gefolgt von Max Verstappen im Red Bull.

Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc crashte im zweiten Quali-Segment in die Mauer des Baku City Circuit und schied somit vorzeitig aus. Nico Hülkenberg wurde im Renault nur 18., darf allerdings aufgrund von Strafen für die Konkurrenz weiter vorne ins Rennen gehen.

Aserbaidschan-GP 2018: Das Rennergebnis des letzten Jahres

In der letztjährigen Ausgabe des Großen Preises von Aserbaidschan fuhr 2018 Lewis Hamilton auf den ersten Platz.