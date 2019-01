Arrivabene-Entlassung: Die Hintergründe des Ferrari-Bebens

Am Ende war es wohl unausweichlich. Die Ära Maurizio Arrivabenes bei Ferrari ist nach vier gemeinsamen Jahren endgültig Geschichte. Am vergangenen Montagabend gab die Scuderia die Trennung mit dem 61-Jährigen Italiener bekannt.

Nachfolger soll der bisherige technische Direktor Mattia Binotto werden, mit dem sich Arrivabene über die zukünftige Ausrichtung des Traditions-Rennstalls zuletzt nicht mehr einig gewesen sein soll. Die daraus resultierende Meinungsverschiedenheit soll nach Informationen der Gazetta dello Sport der Hauptgrund für die Ablösung auf der Position des Teamchefs sein.

Wer sich mit den vergangenen Jahren der Scuderia Ferrari jedoch näher befasst, wird erkennen, dass es ein langsamer, aber stetiger Niedergang Arrivabenes bei Ferrari war.

10 Jahre nach dem ersten Formel-1-Sieg: Sebastian Vettels Karriere in Bildern © getty 1/31 Am 14. September 2018 feierte ein junger Blondschopf aus Heppenheim auf sensationelle Art und Weise seinen ersten Formel-1-Sieg. Sein Name: Sebastian Vettel. Zehn Jahre später ist es Zeit, auf die Bilderbuch-Karriere zurückzublicken. © imago 2/31 Die Faszination des Motorsports packt Vettel schon als Kind. Mit Dreieinhalb sitzt er das erste Mal in einem Kart, mit sieben Jahren fährt er seine ersten Rennen. © getty 3/31 2003 wagt der Blondschopf mit dem breiten Grinsen dann den Sprung in die Monoposto-Serie. In der Formel BMW wird er in seinem Debütjahr Zweiter, 2004 holt er mit sagenhaften 18 Siegen in 20 Rennen den Titel. © getty 4/31 Nach dem Aufstieg in die Formel Renault 3.5 wird er 2006 Formel-1-Testfahrer bei BMW Sauber und darf freitags in den Freien Trainings ran. © getty 5/31 Schon bei seinem ersten Trainingseinsatz, beim Großen Preis der Türkei, ist der Teenager der Schnellste. Der erste Rekord. © getty 6/31 Schon damals sein Idol: Michael Schumacher. Mit dem Rekordweltmeister schließt der bekennende Beatles-Fan eine Freundschaft, die über die Rennstrecken dieser Welt hinaus geht. © getty 7/31 Sein erstes F1-Rennen fährt Vettel beim USA-GP 2007 als Ersatz für den verunfallten Robert Kubica. Als damals jüngster Pilot überhaupt gelingt ihm beim Debüt sofort der Sprung in die Punkte. © getty 8/31 Wenig später geht's von BMW zu Toro Rosso. Beim Tochterteam von Red Bull, das Vettel schon seit Kindheitstagen fördert, steht er hoch im Kurs. © getty 9/31 Doch es geht nicht immer bergauf für den Wunderknaben: In Fuji fährt er Mark Webber bei strömenden Regen in die Karre und scheidet aus. Besonders bitter, weil Vettel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegt. © getty 10/31 Doch Vettel verkraftet diesen Rückschlag wie eine Eins. Beim Italien-GP 2008 fährt er sensationell auf Pole und einen Tag später zum Rennsieg - in einem Toro Rosso! Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Rennsieger aller Zeiten. © getty 11/31 2009 folgt der logische Aufstieg zu Red Bull - und damit der Beginn einer beispiellosen Ära. Zunächst reicht es aber "nur" zur Vizeweltmeisterschaft hinter Jenson Button im Brawn-GP. © getty 12/31 In der Saison 2009 feiert er seinen zweiten Sieg und den ersten für Red Bull. Beim Rennen in Silverstone gelingt ihm zudem erstmals die schnellste Rennrunde. © getty 13/31 2010 folgt dann der Beginn des "Bullenkriegs". Beim Türkei-GP kollidiert Vettel mit Teamkollege Webber - statt Doppelsieg gibt's den Doppel-Ausfall. © getty 14/31 Das Jahr ist geprägt von Höhen und Tiefen, ehe er beim Abu-Dhabi-GP sensationell zum ersten Weltmeistertitel fährt. Und das, obwohl er nur als WM-Dritter hinter Alonso und Webber ins Rennen ging. © getty 15/31 Unter Tränen feiert er seinen Titel, den er als erster deutscher Fahrer seit Schumacher 2004 holt. Kurios: Vettel führte die Weltmeisterschaft zuvor nicht ein einziges Mal an. © getty 16/31 2011 geht's dann dominant zum zweiten Titel. 11 Siege, 15 Poles (übrigens Rekord) und Grand Slam in Indien stehen am Ende zu Buche. © getty 17/31 2012 erlebt Vettel viele Auf und Abs, holt sich dank einer herausragenden zweiten Saisonhälfte aber den Titel. In Japan, Korea und Indien führt der einstige "Baby-Schumi" drei Rennen in Folge ununterbrochen an - eine Marke, die zuvor Senna zuletzt gelang. © getty 18/31 Das Saisonfinale kann dabei nicht dramatischer sein. Nachdem er in der ersten Runde umgedreht wird, liefert Vettel mit kaputtem Auto eine irre Aufholjagd ab und kürt sich anschließend hinter dem Safety Car zum dritten Mal zum Weltmeister. © getty 19/31 2012 erhält Vettel für seine Erfolge das Silberne Lorbeerblatt. Übergeben wird die Ehrung von Horst Seehofer. © getty 20/31 2013 kommt es dann zum großen Team-Eklat. Seb ignoriert eine interne Absprache und überholt Webber mit einem waghalsigen Manöver. Der Ausspruch "Multi 21" ist seitdem jedem Formel-1-Fan ein Begriff. © getty 21/31 Im selben Jahr gelingt Vettel dann der lang ersehnte Heimsieg. Am Nürburgring gewinnt der Hesse vor den eigenen Fans. © getty 22/31 Später knackt der nun viermalige Weltmeister Vettel mit neun Siegen in Serie eine historische Bestmarke, die von Alberto Ascari aufgestellt wurde. Wem er diese Erfolge zu verdanken hat, weiß er ganz genau. © getty 23/31 2014 beginnt für Vettel erfolgreich - zumindest privat. Im Januar wird er zum ersten Mal Vater. 2015 bringt seine langjährige Freundin Hanna Sprater dann erneut ein Mädchen zur Welt. © getty 24/31 Sportlich läuft es 2014 schlecht. Mit der Einführung der Hybrid-Motoren endet die Erfolgsära von Red Bull. Vor allem Vettel kommt mit der neuen Technik auf keinen grünen Zweig ("Der Sound ist scheiße!"). Auch gegen Teamkollege Ricciardo ist er chancenlos. © getty 25/31 Am Rande des Japan-GPs dann der Paukenschlag: Trotz eigentlich gültigen Vertrags verlässt Vettel Red Bull und wechselt zu Ferrari. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. © getty 26/31 Bei seinem Debüt in Rot wird Vettel Dritter. In Malaysia feiert er dann seinen ersten Sieg für Ferrari, zum Frust der beiden Mercedes-Piloten. © getty 27/31 Nach seinem Sieg in Ungarn triumphiert Vettel in Singapur zum dritten Mal mit der Scuderia. Bei dem Nacht-GP holt er auch seine erste Pole für die Italiener. © getty 28/31 2016 startet Vettel mit großen Zielen in die Saison, um dann aber viele Rückschläge verkraften zu müssen. Ohne Sieg geht das Jahr zu Ende. © getty 29/31 2017 zeigt der Daumen dann zunächst wieder nach oben. Nach acht Saisonläufen führt Vettel die Weltmeisterschaft vor Hamilton an, muss in der zweiten Saisonhälfte aber einige bittere Niederlagen einstecken. Mit dem Titel wird es wieder nix. © getty 30/31 In diesem Jahr hat Vettel die nächste Chance. Wieder geht es gegen Hamilton - diesmal erfolgreich? © getty 31/31 Was den Pokalsammler neben seinen Erfolgen ebenfalls auszeichnet? Seine Kreativität bei der Namensgebung seiner Autos. 2008 fuhr er mit "Julie", dann u.a. mit "Luscious Liz", "Randy Mandy", "Kinky Kylie" und "Hungry Heidi". 2017 steht "Gina" am Start.

Was führte zu Arrivabenes Entlassung?

Nach einer katastrophalen Saison 2014, als Ferrari das erste Mal seit 1993 ohne Sieg geblieben sowie in der Konstrukteurs-WM nicht über einen enttäuschenden vierten Platz hinausgekommen war, startete die Scuderia eine personelle Qualitätsoffensive.

Für den damaligen Teamchef Marco Mattiacci, der selbst kaum sieben Monate im Amt war, kam Arrivabene - ein zu dieser Zeit noch relativ unbeschriebenes Blatt in der Motorsport-Szene. Die ersten radikalen Änderungen unter der Führung des neuen starken Mannes ließen aber nicht lange auf sich warten. Mit Chefingenieur Pat Fry und Chefdesigner Nikolas Tombazis mussten die ersten großen Namen nach nur wenigen Wochen ihre Koffer packen. Profiteure des eingeleiteten Umbruchs waren der mittlerweile zu Mercedes abgewanderte, neue Technik-Direktor, James Allison - unterstützt von einem gewissen Mattia Binotto.

Darüber hinaus sicherte sich das Team die Dienste des viermaligen Weltmeistes Sebastian Vettel, der Fernando Alonso ersetzte und zusammen mit dem Finnen Kimi Räikkönen die Fahrerpaarung für die Saison 2015 bildete. Einem Umbruch mit frischen Gesichtern sowie einer "schlankeren und effizienteren Struktur", wie Allison beschrieb, stand nichts mehr im Weg.

Arrivabene schafft es ein Team zu formen

Die ersten Erfolge im neuen Jahr ließen nicht lange auf sich warten. Bereits beim zweiten Grand Prix von Malaysia fuhr Vettel auf den ersten Platz und löste bei den Tifosi eine schon fast vergessene Welle der Euphorie aus. "Da steht alles Kopf, denn die Italiener waren im vergangenen Jahr die Gedemütigten", merkte Niki Lauda nach dem Rennen an.

Schon nach kurzer Zeit schien es, als habe es Arrivabene in nur wenigen Monaten geschafft, den tief gespaltenen Rennstall wieder zu einer Einheit zu formen: "Ich hatte den Luxus, für eine große Firma zu arbeiten, und ich habe viel gelernt in vielen Bereichen. Das Wichtigste ist es, den Leuten eine Richtung zu geben." Mit Erfolg: Das lässige, unkonventionelle und bescheidene Auftreten des Mannes aus dem norditalienischen Brescia schlug ein.

Am Ende der Saison übertraf Ferrari die Erwartungen mit drei Saisonsiegen und einem soliden zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. Primus Mercedes war zwar nach wie vor mit 250 Punkten Vorsprung außer Reichweite, die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr aber bemerkenswert. Auf das Übergangsjahr 2015 sollte 2016 der Angriff auf Mercedes folgen.

Erste leise Erinnerungen an die Goldene Ära der Scuderia unter Jean Todt und Ross Brawn waren geweckt. Vorbei schienen die Zeiten, in denen die Roten als graue Maus in der Versenkung zu verschwinden. Vorbei schienen die Zeiten unter Teamchefs wie dem zuweilen zu liebenswert wirkenden Stefano Domenicali oder dem völlig überforderten Marco Mattiacci.

Fernando Alonsos Formel-1-Karriere: Vom Schumi-Gegner zum tragischen Helden © getty 1/32 Nach 17 Jahren kehrt Fernando Alonso der Formel 1 den Rücken. Vor seinem letzten Rennen blickt SPOX auf eine Karriere mit frühen Höhen, eisernen Kämpfen gegen Michael Schumacher und vielen unglücklichen Entscheidungen zurück. © getty 2/32 Über den Kartsport findet Alonso in die Euro Open by Nissan und schließlich in die Formel 3000. Dank seines offensichtlichen Talents bekommt er 2001 sein erstes festes Formel-1-Cockpit bei Minardi. © getty 3/32 Für das Hinterbänkler-Team läuft es nicht so rund. Im Gegenteil, am Ende muss sich "El Nano" mit Platz 23 begnügen. Trotzdem macht er in einem schlechten Auto immer wieder von sich reden. © getty 4/32 Nachdem ihn Renault 2002 zur Belohnung als Testfahrer hinter Jarno Trulli und Jenson Button verpflichtet, darf er ein Jahr später als Stammfahrer ins Lenkrad der Franzosen greifen. © getty 5/32 Beim Ungarn-GP gibt's dann das erste ganz große Highlight für den Spanier: Als bis dahin jüngster Fahrer aller Zeiten feiert er seinen ersten Sieg in der Formel 1. Ganz nebenbei überrundet er dabei keinen Geringeren als Michael Schumacher. © getty 6/32 Doch auch Rückschläge gehören dazu. Im Chaos-Rennen von Brasilien trifft er Trümmerteile von Mark Webber und rast in die Leitplanke. Das Rennen wird abgebrochen, Alonso bleibt zum Glück fast unverletzt. © getty 7/32 2004 verläuft hingegen unspektakulär. Im Gegensatz zu Teamkollege Trulli bleibt Alonso ohne Sieg. © getty 8/32 2005 beginnt dann wieder verheißungsvoll: 3 Siege aus 4 Rennen. Höhepunkt ist der Große Preis von San Marino, bei dem der Renault-Pilot Schumacher trotz schlechterem Auto bis zur Zielflagge abwehrt. Ein Meisterstück der Verteidigung! © getty 9/32 Über die Saison fährt er einen Vorsprung heraus, sodass ihm Platz 3 im drittletzten Rennen zur vorzeitigen Titelentscheidung reicht. Damit wird er mit 24 Jahren zum bis dahin jüngsten Formel-1-Weltmeister und zum ersten spanischen Titelträger überhaupt. © getty 10/32 Bei den Blaugelben ist die Freude riesig. Endlich ist die unschlagbar scheinende Ära von Schumacher und Ferrari beendet und man fragt sich im Renault-Lager etwas spöttisch: "Schumacher wer?" © getty 11/32 Auch 2006 ist Alonso seinem Rivalen Schumacher meistens einen Schritt voraus. © getty 12/32 Beide liefern sich einen atemberaubenden WM-Kampf, der mal Alonso und mal Schumacher in Front sieht. In den entscheidenden Momenten ist es aber wieder der Renault-Pilot, der feiern darf. Am Ende steht der zweite WM-Titel. © getty 13/32 Nach der Saison wechselt Alonso seinen Arbeitgeber, im Privatleben gibt es hingegen mehr Konstanz: Von 2006 bis 2011 ist er mit der Sängerin Raquel del Rosario verheiratet. © getty 14/32 Von 2012 bis 2014 ist dann das russische Model Dasha Kapustina an seiner Seite. © getty 15/32 Aber zurück zum Sportlichen: 2007 geht es also weg von Renault, hin zum Traditionsteam McLaren. Teamkollege wird dort ein gewisser Lewis Hamilton. Wer dachte, der Doppel-Weltmeister würde dem Rookie um die Ohren fahren, hat sich getäuscht ... © getty 16/32 Hamilton ist genauso schnell wie Alonso - eine Tatsache, die dem Routinier gar nicht schmeckt. Höhepunkt der Rivalität: der Ungarn-GP, bei dessen Qualifying Alonso Hamilton in der Box warten lässt. © getty 17/32 Bis zum letzten Rennen streiten sich Alonso und Hamilton mit Ferraris Kimi Räikkönen, der dank der McLaren-Fehde Boden gut macht, um den WM-Titel. Am Ende wird der Finne mit einem Zähler Vorsprung Weltmeister - vor den punktgleichen Alonso und Hamilton. © getty 18/32 Weil die Stimmung im Team am Tiefpunkt ist, ziehen McLaren und Alonso die Reißleine und lösen ihren Vertrag vorzeitig auf. Für den Asturier geht es zurück zur alten Liebe: Renault. Doch das Glück von einst ist ihm nicht mehr hold ... © getty 19/32 (Vorübergehender) Höhepunkt des Jahres: sein Sieg beim Singapur-GP. Völlig überraschend gewinnt Alonso das erste Nachtrennen der Formel-1-Geschichte vom 15. Platz aus. © getty 20/32 Allerdings: Ein Jahr später kommt heraus, dass Renault Teamkollege Nelson Piquet Junior angewiesen hatte, einen Unfall zu bauen, um Alonso dank der folgenden Safety-Car-Phase nach vorne zu bringen. Welche Rolle Alonso selbst dabei spielt, bleibt unklar. © getty 21/32 Nach einer erfolglosen Saison 2009 gibt es dann den nächsten großen Schritt in Alonsos Laufbahn. Er wechselt zu Ferrari und wird Teamkollege von Felipe Massa. © getty 22/32 "Fernando is faster than you!" - Mit diesem Funkspruch wird Felipe Massa beim Großen Preis von Deutschland aufgefordert, seinem Teamkollegen Platz zu machen. Alonso darf das Rennen dank Ferrari gewinnen, die Kritik um die Stallorder ist groß. © getty 23/32 Das erste Jahr mit dem springenden Pferd läuft lange Zeit sehr gut. Der "Samurai", wie sich Alonso selbst des Öfteren bezeichnet, geht als WM-Führender ins Finale - muss sich da dann aber nach einem unglücklichen Rennen Sebastian Vettel geschlagen geben. © getty 24/32 Nachdem Alonso 2011 unter der Red-Bull-Dominanz leidet, ist ein Jahr später wieder der Titel drin. Mal führt er die WM an, mal hat Vettel die Nase vorn. Am Ende muss er sich knapp geschlagen geben. Schockmoment der Saison: der Start-Unfall in Belgien. © getty 25/32 Während Vettel 2013 von Sieg zu Sieg stürmt, läuft für Alonso nicht allzu viel zusammen. Zwei Mal Platz eins steht am Ende lediglich zu Buche, die Weltmeisterschaft ist früh verloren. © getty 26/32 2014 werden die Hybrid-Motoren eingeführt. Nicht gerade zum Vorteil von Ferrari, das gegen Mercedes und zuweilen auch gegen Red Bull das Nachsehen hat. Als WM-Sechster sagt Alonso, der im Team nicht mehr allzu viele Freunde haben soll, Ciao. © getty 27/32 McLaren stellt sich zur Saison 2015 mit Motorenpartner Honda neu auf und holt Alonso an Bord. Die Rückkehr ist ein echter Paukenschlag und soll eine neue Ära einleiten. © getty 28/32 Doch statt Triumph und Jubel gibt es in den kommenden Jahren fast nur Frust und Wut. Das Honda-Aggregat ist nicht nur leistungsschwach, sondern auch verdammt anfällig. Immer wieder muss Alonso seine Gurke abstellen. © getty 29/32 Entsprechend gereizt fährt der Mann mit der Nummer 14 seine Rennen. Lustig wird's - zumindest für den Zuschauer - nur am Funk, wenn er über seinen "GP2-Motor!" oder "uns Amateure" schimpft. Oder aber, wenn er spontan im Liegestuhl die Trainings verfolgt. © getty 30/32 Der heißblütige Pilot, der immer wieder mehr aus dem Auto herausholt, als eigentlich drin steckt, kann einem leid tun. Seine Bilanzen mit McLaren am Jahresende: 17. (2015), 10. (2016), 15. (2017). © getty 31/32 So langsam bekommt Alonso die Formel 1 satt. Sein neues Ziel: die Triple Crown. Also fährt er 2017 beim Indy 500 mit - und überzeugt. Nur ein Ausfall verhindert ein Top-Ergebnis. © getty 32/32 Nachdem es auch 2018 keine großen Verbesserungen gibt, gibt Alonso im Sommer eine richtungsweisende Entscheidung bekannt: Zum Saisonende wird er die Formel 1 verlassen und in einer anderen Serie sein Glück versuchen. Wir sagen: Adios, lieber Fernando!

Lockerheit geht zunehmend verloren

Die ersten kleineren Risse am Heilsbringer-Image Arrivabenes taten sich zu Beginn der neuen Saison auf. Nach den ersten vier Umläufen ohne Sieg fing die Gerüchteküche an zu brodeln.

Italienischen Meiden berichteten von einer Ablösung durch Allison, was bei Arrivabene sichtlich Spuren hinterließ. Während der 61-Jährige in der Vorsaison noch dauerlächelnd durch den Paddock gelaufen war und sich bei Medienrunden offen und zuvorkommend den Fragen der Journalisten gestellt hatte, wirkte es nun, als hätte er seine Lockerheit verloren.

Hinzu kamen erste strategische Fehler wie bei den Rennen in Kanada und Singapur, als Ferrari durch falsche Entscheidungen an der Boxenmauer mögliche Siege und Podestplätze aus der Hand gegeben hatte.

Den absoluten Saison-Tiefpunkt erreichen Arrivabene und Ferrari jedoch nach dem überraschenden Rücktritt von Technik-Direktor Allison. Dieser wurde zwar kurze Zeit später intern durch Binotto ersetzt, das Versprechen Allisons, ein Auto zu bauen, das "um vier Sekunden schneller" als sein Vorgänger ist, konnte jedoch nicht eingehalten werden. Das Jahr 2016 endete ohne einen einzigen Sieg auf einem enttäuschenden dritten WM-Platz. Die Tage von Arrivabene schienen gezählt.

WM-Enttäuschung trotz konkurrenzfähigem Auto

Dass der Italiener sich dennoch im Sattel halten konnte, lag in erster Linie an den guten Testergebnissen zu Beginn der Saison 2017 sowie einer starken ersten Saisonhälfte. Zum ersten Mal unter der Ära Arrivabene schien Ferrari ein konkurrenzfähiges Auto zu besitzen.

Bis zum Großen Preis von Ungarn hielt Vettel gar die WM-Führung inne, ehe die Saison in Singapur ihren Wendepunkt fand. Auf einer Strecke, die aufgrund ihres Layouts als eine der stärksten Ferrari-Strecken eingeschätzt wird, kollidierten die beiden Teamkollegen Vettel und Räikkönen am Start und mussten aufgeben. Hamilton holte sich die 25 WM-Punkte.

Als dann in Japan und Malaysia aufgrund eines defekten Einlasskrümmers weitere wichtige Punkte verloren gingen und sich Hamilton bereits drei Rennen vor Schluss die WM-Krone aufsetzte, schossen erneut die Kritiker aus dem Boden.

Sowohl die Qualitätskontrolle der einzelnen Teile als auch das mangelhafte Briefing der beiden Piloten vor dem Start in Singapur falle letztendlich unter den Verantwortungsbereich eines Teamchefs. Wieder drohte Arrivabenes Stuhl zu kippen, wieder schaffte er es, Ferrari-Boss Sergio Marchionne von einem Verbleib zu überzeugen.

Wohl auch, weil sich seine Fahrer nach wie vor schützend vor ihn stellten: "Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Ferrari war 2014 miserabel! Maurizio ist der Hauptverantwortliche dafür, dass sich das geändert hat", sagte Vettel.

Grobe taktische Fehler kosten erneut die WM

Die ersten Gerüchte um Binotto als Arrivabene-Nachfolger tauchten Anfang 2018 auf. Eine Intimfeindschaft wurde den beiden schon damals nachgesagt. Dennoch betonte der Scuderia-Teamchef mit dem Schweizer an einem Strang zu ziehen: "Er vertritt den Standpunkt der Ingenieure, ich habe eine andere Sichtweise, aber dennoch finden wir meist zusammen."

Ungeachtet dessen wirkte der 61-Jährige jedoch immer stärker angeknockt. Wieder schlichen sich Strategiefehler in China und Singapur ein. In Monza verpasste es Ferrari, mit einer klaren Stallorder wichtige Punkte zu sammeln und in Japan traf man im Qualifying eine katastrophale Reifenwahl. Neben den vielen Fehlern der Teamführung kamen zu allem Überfluss auch ungewohnt viele individuelle Schnitzer von Vettel hinzu. Erneut waren Mercedes und Hamilton am Ende die lachenden Sieger.

Arrivabene: "Ich bin eher ein Freund der Evolution"

Letztlich verpasste es Arrivabene auch im vierten Anlauf, einen Titel nach Maranello zu holen. Mit Sicherheit trug er nicht die alleinige Verantwortung für die teilweise verpatzen Jahre bei der Scuderia, insgesamt war es aber zu wenig, um den ambitionierten Zielen der Italiener gerecht zu werden.

Der letzte Versuch Arrivabenes, die Meldungen über einen Streit mit Nachfolger Binotto als Fake News zu relativieren, scheiterten: "In dieser Saison hat es mehrere Versuche gegeben, die Mannschaft zu destabilisieren", aber "das Team ist gut und kompakt. Ein funktionierender Rennstall braucht keine Revolution, ich bin sowieso eher Freund einer Evolution."

Diese Meinungsverschiedenheiten waren letzten Endes wohl der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte.

Wer ist Mattia Binotto?

Nun soll es also der Schweizer Mattia Binotto richten. Statt eines Quereinsteigers aus der Zigarettenindustrie will es Ferrari mit internem Technik-Know-How auf der Führungsposition versuchen. Im Gegensatz zu Arrivabene ist der neue Mann nämlich jemand, der die Formel 1 kennt und als ausgewiesener Technik-Guru gilt.

Binotto kam 1995 zur Scuderia und durchlief dort sämtliche Stationen im Team, ehe er 2014 zum Leiter des Motorenbereichs und 2016 zum technischen Direktor ernannt wurde. Schon 2017 wurde er von Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda als "Schlüsselfigur" im Traditionsrennstall bezeichnet.

Was bedeutet der Wechsel für Ferrari?

Ob eine erneute personelle Veränderung Ferrari zurück an die Spitze führen kann, lässt sich kaum voraussagen. Schon in der vergangenen Saison hakte es bei der Scuderia eher weniger am technischen Material - für das Binotto hauptverantwortlich war, sondern vielmehr an sauberen taktischen Strategien und Abläufen sowie fahrerischen Einzelleistungen.

Sollte Binotto aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, hat er neben einem solidem Grundpaket eine der stärksten Fahrerpaarungen des gesamten Formel-1-Feldes zur Verfügung. Dennoch muss er, trotz der aufkeimenden Euphorie, vorsichtig sein. Schon einmal ging in den letzten Jahren eine Ferrari-Revolution gehörig schief.