Bernie Ecclestone: Sebastian Vettel "hatte nicht den nötigen Rückhalt"

Bernie Ecclestone hat interne Streitigkeiten innerhalb des Ferrari-Rennstalls für Sebastian Vettels Niederlagenserie im Duell mit Lewis Hamilton verantwortlich gemacht. "Sebastian hatte nicht den nötigen Rückhalt und die Unterstützung seines Teams. Lewis dagegen hat sein Team einhundert Prozent hinter sich", sagte Ecclestone der Bild am Sonntag.

Im Gegensatz zu Vettel müsse sich der WM-Spitzenreiter "keine Gedanken machen, was Mercedes macht. Bei denen läuft alles perfekt", so Ecclestone.

Hamilton reicht am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko (ab 20.10 Uhr im LIVETICKER) ein siebter Platz, um seinen fünften WM-Titel perfekt zu machen.

Ecclestone: "Vettel spürte nicht den Rückhalt von Ferrari"

Italienische Medien hatten zuletzt über einen Machtkampf innerhalb der Scuderia zwischen Teamboss Maurizio Arrivabene und Technikchef Mattia Binotto berichtet. "Ferrari war nicht so stark, wie sie hätten sein können. Sie hätten es schaffen können. Da spielt aber viel Politik eine Rolle", sagte Ecclestone, ehemaliger Chefpromoter der Königsklasse: "Vettel spürte nicht den Rückhalt, den er gebraucht hätte. Er hatte darunter zu leiden. Ich glaube, er war allein."

Die Fahrerwertung der Formel 1 im Überblick:

Platz Fahrer Rennstall Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 346 2 Sebastian Vettel Ferrari 276 3 Kimi Räikkönen Ferrari 221 4 Valtteri Bottas Mercedes 217 5 Max Verstappen Red Bull 191

Ecclestone schwärmt von Lewis Hamilton

Trotzdem habe Hamilton, der drei Rennen vor Saisonende 70 Punkte Vorsprung auf Vettel hat, seinen fünften Titel verdient. "Dieser Kerl ist einfach phänomenal. Er ist einfach der Beste - und zwar auf vielen Ebenen", sagte der Brite über seinen Landsmann: "Er ist der beste Fahrer, wird unter Druck immer besser und tut für die Formel 1 weltweit so viel wie kein anderer. Er ist die Attraktion in einer Zeit, wo die Formel 1 nicht so spannend ist. Er hält die Formel 1 hoch, sie braucht Lewis mehr denn je."

Ecclestone hatte über Jahrzehnte die Formel 1 wie ein Alleinherrscher geführt. 2017 wurde er von dem neuen Besitzer Liberty Media abgesetzt.