Alonso fährt Indy500 statt Monaco-GP

Mittwoch, 12.04.2017

McLaren bringt am 28. Mai beim 101. Indianapolis 500 in Zusammenarbeit mit Andretti Motorsport einen Dallara-Honda an den Start und hat bestätigt, dass Fernando Alonso im Cockpit sitzen und dafür auf den Grand Prix in Monte Carlo verzichten wird. Für den Rennstall ist es die erste Teilnahme am Prestigerennen nach 38 Jahren.

Die Frage nach dem Ersatzfahrer für Alonso will McLaren in den kommenden Tagen beantworten. Medienberichten zufolge gilt Jenson Button als heißester Kandidat, da er offizieller Reservist ist.

"Ich bin unglaublich aufgeregt, dass ich mir meinen Traum vom Indy 500 erfüllen kann", sagte Alonso im offiziellen Statement: "Es ist eines der berühmtesten Rennen der Welt. Zusammen mit den 24 Stunden von Le Mans und dem Monaco-GP gibt es kein Rennen mit mehr Prestige. Anfang Juni kehre ich dann wieder in meinen McLaren-Honda zurück."

Noch im vergangenen Jahr hatte der Spanier betont, die Formel 1 habe für ihn Vorrang, doch es gebe "noch mehr, das mich reizen würde. Ich würde auch gerne mal Le Mans oder Indy 500 gewinnen."

