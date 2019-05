Stanley Cup Finals 2019, NHL Playoffs: Matchup, Spielplan, Ergebnisse, TV-Übertragung, Livestream

Der diesjährige Stanley Cup, die Finalrunde der NHL, steht an und wir haben alle Infos zum Matchup, dem Spielplan, den Ergebnissen und der Übertragung im TV sowie Livestream für euch.

In den Stanley Cup Finals stehen sich dieses Jahr die St. Louis Blues (3. Seed) und die Boston Bruins (2. Seed) gegenüber.

Stanley Cup Finals: Spielplan, Ergebnisse

Die beiden Teams fechten in einer 7-Spiele-Serie den diesjährigen Stanley-Cup-Champion aus. Das erste Spiel steigt in der Nacht auf den 28. Mai, ein mögliches Spiel 7 würde in der Nacht auf den 13. Juni stattfinden.

Spiel Heim Auswärts Datum Uhrzeit Ergebnis 1 Boston St. Louis 28.05 2 Uhr 4:2 2 St. Louis Boston 30.05 2 Uhr 3:2 3 St. Louis Boston 02.06 2 Uhr 4 Boston St. Louis 04.06 2 Uhr 5* St. Louis Boston 07.06 2 Uhr 6* Boston St. Louis 10.06 2 Uhr 7* St. Louis Boston 13.06 2 Uhr

*falls notwendig

Stanley Cup Finals 2019: TV-Übertragung, Livestream

Die gesamten Finals werden live auf DAZN übertragen. Der Streaming-Dienst hat die großen US-Ligen NHL, MLB, NBA und NFL im Angebot. Auch der Pay-TV-Sender Sport1+ übertragt alle Spiele der Finalserie live.

DAZN übertragt neben den US-Ligen auch Fußball aus den europäischen Topliegen, die Champions League, Europa League sowie Tennis, Boxen, Darts, Rennsport und UFC.

Die Stanley-Cup-Champions der letzten zehn Jahre