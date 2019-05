Eishockey-WM: Deutschland (DEB-Team) gegen Dänemark heute im LIVETICKER

Am dritten Turniertag trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM heute auf Dänemark. Hier könnt ihr die Partie im LIVETICKER verfolgen.

DEB-Team gegen Dänemark: Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem 3:1-Arbeitssieg gegen Großbritannien zum Auftakt der WM hat Deutschland mit Dänemark heute die erste schwierige Aufgabe vor der Brust. Die Dänen konnten ihr Auftaktspiel gestern im Shootout mit 5:4 gegen Frankreich gewinnen und stehen in der Weltrangliste nur vier Plätze hinter dem DEB-Team.

In diesem Jahr könnt ihr alle Spiele der Eishockey-WM live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN verfolgen. Auch die heutige Partie des deutschen Teams gegen Dänemark zeigt DAZN ab 16.15 Uhr live.

Darüber hinaus überträgt der Free-TV-Sender Sport1 während der Weltmeisterschaft auch alle Partien der deutschen Mannschaft. Die Partie könnt ihr dementsprechend auch im Livestream unter sport1.de verfolgen.

DEB-Team: Mit NHL-Star Leon Draisaitl zum Erfolg

Die deutsche Mannschaft kann sich nach dem frühen Ausscheiden der Edmonton Oilers in der NHL größere Hoffnungen auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft machen: Mit Leon Draisaitl ist einer der aktuell besten Stürmer der Welt an Board des DEB-Teams, in der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Kölner 50 Treffer für die Oilers.

Die Vorbereitung mit Draisaitl verlief trotzdem alles andere als optimal: Die beiden Spiele bei der Euro Hockey Challenge 2019 gegen WM-Gastgeber Slowakei konnten zwar gewonnen werden, ansonsten mussten die Deutschen aber in vier der letzten fünf Testspiele das Eis als Verlierer verlassen.

Datum Gegner Ergebnis 07.05.2019 USA (H) 2:5 27.04.2019 Österreich (H) 5:1 25.04.2019 Österreich (A) 2:3 18.04.2019 Tschechien (A) 4:5 17.04.2019 Tschechien (A) 4:5

Eishockey-WM: Die letzten zehn Titelträger

In diesem Jahr haben die Schweden die Chance, zum ersten Mal in ihrer Geschichte den WM-Titel drei Jahre in Folge zu gewinnen. Zuletzt konnte die tschechische Republik Anfang der 2000er-Jahre dreimal in Folge Weltmeister werden.