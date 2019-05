Eishockey-WM 2019: Spielplan, Termine, deutsche Gruppe

Ab dem 10. Mai 2019 findet die Eishockey-WM in der Slowakei statt, die mit dem Endspiel am 26. Mai abgeschlossen wird. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle Informationen zum Spielplan und den Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Eishockey-WM 2019: Austragungsorte

Die 83. Eishockey-Weltmeisterschaft wird vom 10.-26. Mai in der Slowakei ausgetragen. Die Spiele finden in der Slovnaft Arena in Bratislava und der Steel Arena in Kosice statt, ab dem Halbfinale wird nur noch in Bratislava gespielt.

Eishockey-WM 2019: Spielplan, Vorrunde, deutsche Gruppe

In der Vorrunde werden die 16 teilnehmenden Teams in zwei Achtergruppen eingeteilt und treffen im Modus "Jeder gegen Jeden" aufeinander. Somit hat jede Mannschaft sieben Spiele. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Plätzen fünf, sechs und sieben qualifizieren sich ebenso automatisch für die WM 2020 in der Schweiz. Die beiden Tabellenletzten steigen in die zweitklassige Division IA ab. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Gruppe A (Kosice): Kanada, USA, Finnland, Deutschland, Slowakei, Dänemark, Frankreich, Großbritannien

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Finnland - Kanada Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr USA - Slowakei Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - Frankreich Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - Großbritannien Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Finnland So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr USA - Frankreich So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Dänemark - Deutschland So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Kanada Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Finnland Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Kanada Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Großbritannien - Dänemark Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Frankreich Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Großbritannien Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Slowakei Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Frankreich Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Dänemark Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Slowakei Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Großbritannien Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - USA Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Deutschland Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Slowakei So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - USA So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Frankreich - Finnland Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Großbritannien Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - Dänemark Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Finnland - Deutschland Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Slowakei - Dänemark Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - USA

Gruppe B (Bratislava): Schweden, Russland, Tschechien, Schweiz, Norwegen, Lettland, Österreich, Italien

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Norwegen Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Schweden Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Schweiz - Italien Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Lettland - Österreich Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Tschechien So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr Russland - Österreich So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Schweden So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Lettland - Schweiz Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Tschechien Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Schweden Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Lettland Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Österreich Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr Schweiz - Norwegen Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Russland - Italien Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Österreich Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Lettland Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Norwegen Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Italien Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Lettland - Russland Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Norwegen Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Schweiz So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Tschechien So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Russland Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Lettland Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Österreich - Italien Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Tschechien - Schweiz Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Norwegen - Lettland Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Russland

Eishockey, Weltmeisterschaft 2019: Endrunde, Finale

Am Donnerstag, den 23. Mai, startet die Endrunde mit den vier Viertelfinalspielen. Zwei Tage später gehen die Halbfinals über die Bühne, ehe bereits einen Tag später um 20.15 Uhr das große Finale stattfindet.

Die Viertelfinalpartien in der Übersicht

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Do., 23. Mai 2019 16.15 Uhr Erster Gruppe A - Vierter Gruppe B Do., 23. Mai 2019 16.15 Uhr Zweiter Gruppe B - Dritter Gruppe A Do., 23. Mai 2019 20.15 Uhr Erster Gruppe B - Vierter Gruppe A Do., 23. Mai 2019 20.15 Uhr Zweiter Gruppe A - Dritter Gruppe B

Die Halbfinalpartien in der Übersicht

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Sa., 25. Mai 2019 15.15 Uhr Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 Sa., 25. Mai 2019 19.15 Uhr Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3 und Endspiel in der Übersicht

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis So., 26. Mai 2019 15.45 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 So., 26. Mai 2019 20.15 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Eishockey-WM 2019: TV-Übertragung und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der Eishockey-WM 2019 live und in voller Länge - darunter auch alle Partien der deutsche Nationalmannschaft.

Ebenfalls zu sehen sind die Begegnungen des DEB-Teams bei Sport1. Zudem überträgt der Sportsender weitere ausgewählte Spiele ohne die deutsche Mannschaft.

Aber Eishockey-Fans kommen nicht nur während der WM bei DAZN auf ihre Kosten. Es werden auch Spiele aus der NHL und KHL gezeigt. Für Fußballfreunde sind auch zahlreiche Begegnungen u.a. aus der Champions League, Europa League, Premier League und LaLiga im Angebot.

Eishockey-Weltmeisterschaft: Ergebnisse des DEB-Teams

Die beste Platzierung der vergangenen zehn Jahre gelang der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2010 vor heimischem Publikum: Nach einem Sieg über die Schweiz im Viertelfinale (1:0) scheiterte Deutschland im Halbfinale an Russland (1:2) und verlor auch das Spiel um Platz drei gegen Schweden (1:3).