Eishockey-WM 2019: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream, Termine, Modus und DEB-Kader

Vom 10. bis zum 26. Mai 2019 findet die Eishockey-WM in der Slowakei statt. Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spielplan und den Terminen, den Austragungsorten, den Übertragungen im TV und im Livestream sowie zum Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Die von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) ausgetragene Weltmeisterschaft geht in diesem Jahr bereits zum 83. Mal über die Bühne. Titelverteidiger ist Schweden, das sich 2018 in Dänemark den Titel sicherte. Als Aufsteiger sind Italien und Großbritannien dabei.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eishockey-WM 2019: Austragungsorte

Gespielt wird in zwei Städten. Die Partien der Vorrunden-Gruppe B, zwei Viertelfinals, die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale werden in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ausgetragen. Austragungsort ist die Slovnaft Arena, die 10.055 Fans Platz bietet.

Derweil steigen die Spiele der Vorrunden-Gruppe A und zwei Viertelfinals in Kosice, der zweitgrößten Stadt des Landes nach Bratislava. Hier wird in der 8.378 Zuschauer fassenden Steel Arena gespielt.

Eishockey-WM 2019: Modus

Die WM wird zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen (diese werden immer nach der letzten WM auf Basis der IIHF-Weltrangliste festgelegt) mit jeweils acht Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden" ausgespielt. Jedes Team hat also in der Vorrunde sieben Spiele.

Anschließend ziehen die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe ins Viertelfinale ein. Von nun an geht es überkreuz im K.o.-System in Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale weiter.

Während sich die Teams, die nach der Vorrunde in ihren Gruppen die Plätze fünf, sechs und sieben belegen sowie alle Viertelfinalisten automatisch für die WM 2020 in der Schweiz qualifizieren, steigt der jeweilige Tabellenletzte in die zweitklassige Division IA ab. Einzige Ausnahme: Die Schweiz kann als Gastgeber der WM 2020 nicht absteigen.

Für jeden Sieg nach regulärer Spielzeit gibt es in der Vorrunde drei Zähler. Geht es nach 60 Minuten in die maximal fünf Minuten dauernde Verlängerung (diese wird im Modus Sudden Death mit nur drei Feldspielern pro Team ausgetragen) und steht es danach immer noch unentschieden, entscheidet das Penaltyschießen.

Das Team, das nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnt, erhält zwei Zähler, der Verlierer immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

In den K.o.-Spielen wird übrigens bei einem Remis um maximal zehn Minuten verlängert, im Endspiel um maximal 20 Minuten.

© getty

Eishockey-WM 2019: TV-Übertragung und Livestream

Die volle Dröhnung Eishockey bekommt Ihr bei DAZN. Der Streaming-Dienst überträgt alle WM-Spiele inklusive der Partien der deutschen Nationalmannschaft von der ersten bis zur letzten Sekunde.

Im Free-TV ist die Eishockey-WM bei Sport1 zu sehen. Der Sender überträgt alle Partien des DEB-Teams sowie ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung.

DAZN zeigt neben der WM auch noch mehr Eishockey. So gibt es ausgewählte Partien aus der NHL und der KHL zu sehen. Selbstverständlich kommen auch Fußball-Fans mit Partien aus der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, Serie A, Premier League, Ligue 1 und La Liga voll auf ihre Kosten. Beispielweise zeigt DAZN auch Tennis, Darts, Motorsport, Boxen und so weiter.

Jeder Sport-Fan hat mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat die Chance, den Streamingdienst zu testen. Anschließend kostet DAZN monatlich 9,99 Euro.

Eishockey-WM 2019 im Liveticker

Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben, alle Spiele im TV oder Livestream zu verfolgen und wollt dennoch informiert bleiben - kein Problem! Bei SPOX gibt es von allen Spielen der deutschen Mannschaft und sämtlichen K.o.-Duellen einen LIVETICKER.

Eishockey-WM 2019: Spielplan des DEB-Teams

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - Großbritannien DAZN/Sport1 So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Dänemark - Deutschland DAZN/Sport1 Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Frankreich DAZN/Sport1 Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Slowakei DAZN/Sport1 Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Deutschland DAZN/Sport1 So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - USA DAZN/Sport1 Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Finnland - Deutschland DAZN/Sport1

Eishockey-WM 2019: Vorrunden-Gruppen und Spielplan

Die beiden Gruppen in der Vorrunde teilen sich wie beschrieben in je acht Mannschaften:

Gruppe A (Kosice): Kanada (Weltranglistenplatz 1), USA (4), Finnland (5), Deutschland (8), Slowakei (10), Dänemark (12), Frankreich (13), Großbritannien (22).

Kanada (Weltranglistenplatz 1), USA (4), Finnland (5), Deutschland (8), Slowakei (10), Dänemark (12), Frankreich (13), Großbritannien (22). Gruppe B (Bratislava): Schweden (Weltranglistenplatz 2), Russland (3), Tschechien (6), Schweiz (7), Norwegen (9), Lettland (11), Österreich (17), Italien (19).

Spielplan Gruppe A

Datum Uhrzeit Paarung Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Finnland - Kanada Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr USA - Slowakei Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - Frankreich Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - Großbritannien Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Finnland So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr USA - Frankreich So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Dänemark - Deutschland So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Kanada Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Finnland Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Slowakei - Kanada Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Großbritannien - Dänemark Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Frankreich Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr USA - Großbritannien Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Deutschland - Slowakei Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Frankreich Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Dänemark Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Slowakei Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Finnland - Großbritannien Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Dänemark - USA Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Kanada - Deutschland Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Großbritannien - Slowakei So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Deutschland - USA So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Frankreich - Finnland Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Frankreich - Großbritannien Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - Dänemark Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Finnland - Deutschland Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Slowakei - Dänemark Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Kanada - USA

Spielplan Gruppe B

Datum Uhrzeit Paarung Fr., 10. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Norwegen Fr., 10. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Schweden Sa., 11. Mai 2019 12.15 Uhr Schweiz - Italien Sa., 11. Mai 2019 16.15 Uhr Lettland - Österreich Sa., 11. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Tschechien So., 12. Mai 2019 12.15 Uhr Russland - Österreich So., 12. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Schweden So., 12. Mai 2019 20.15 Uhr Lettland - Schweiz Mo., 13. Mai 2019 16.15 Uhr Russland - Tschechien Mo., 13. Mai 2019 20.15 Uhr Norwegen - Schweden Di., 14. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Lettland Di., 14. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Österreich Mi., 15. Mai 2019 16.15 Uhr Schweiz - Norwegen Mi., 15. Mai 2019 20.15 Uhr Russland - Italien Do., 16. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Österreich Do., 16. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Lettland Fr., 17. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Norwegen Fr., 17. Mai 2019 20.15 Uhr Tschechien - Italien Sa., 18. Mai 2019 12.15 Uhr Lettland - Russland Sa., 18. Mai 2019 16.15 Uhr Italien - Norwegen Sa., 18. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Schweiz So., 19. Mai 2019 16.15 Uhr Österreich - Tschechien So., 19. Mai 2019 20.15 Uhr Schweiz - Russland Mo., 20. Mai 2019 16.15 Uhr Schweden - Lettland Mo., 20. Mai 2019 20.15 Uhr Österreich - Italien Di., 21. Mai 2019 12.15 Uhr Tschechien - Schweiz Di., 21. Mai 2019 16.15 Uhr Norwegen - Lettland Di., 21. Mai 2019 20.15 Uhr Schweden - Russland

Die Viertelfinals finden alle am Donnerstag, den 23. Mai, statt. Zwei Partien beginnen um 16.15 Uhr, zwei um 20.15 Uhr. Zwei Tage später (Samstag, 25. Mai) gehen die Halbfinals über die Bühne. Während das erste Halbfinale bereits um 15.15 Uhr beginnt, startet das zweite Halbfinale um 19.15 Uhr. Bereits einen Tag später (Sonntag, 26. Mai) endet die WM mit dem Spiel um Platz 3 (15.45 Uhr) und dem Endspiel (20.15 Uhr).

© getty

Eishockey-WM 2019: Der Kader des DEB-Teams

Mit Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) stehen der deutschen Mannschaft bei der WM drei NHL-Profis zur Verfügung. Ansonsten gibt es noch viele Fragezeichen, was den WM-Kader betrifft.

Bundestrainer Toni Söderholm wird voraussichtlich am 30. April sein Aufgebot für die letzte Phase der WM-Vorbereitung bekanntgeben und dabei nach eigener Aussage noch bis zu neun Änderungen vornehmen.

In Mannheim, wo die deutsche Auswahl am Donnerstag (2. Mai) zusammenkommen wird, wird der Kader zunächst 26 Spieler (drei Torhüter, acht Verteidiger und 15 Stürmer) umfassen. Am 7. Mai steigt dann in der Arena des DEL-Titelträgers Adler Mannheim die WM-Generalprobe gegen die USA, die mit einem eindrucksvollen Aufgebot nach Europa kommen. Tags darauf reist das DEB-Team ins slowakische Kosice.

An dieser Stelle findet Ihr den kompletten DEB-Kader, sobald eine Entscheidung gefallen ist.

© imago

Eishockey-WM 2019: Welche Chancen hat das DEB-Team?

Nach dem unfassbaren Auftritt bei den Olympischen Spielen 2018 mit dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille verpasste die deutsche Auswahl bei der darauffolgenden WM den Einzug ins Viertelfinale deutlich. Das Team des damaligen Bundestrainers Marco Sturm, der mittlerweile Assistenztrainer bei den Los Angeles Kings ist, sammelte in Gruppe B lediglich sieben Punkte und musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

In der Slowakei peilt die Truppe des neuen Bundestrainers Söderholm, der seit dem 1. Januar 2019 im Amt ist, nun den Einzug ins Viertelfinale an. "Wenn alles klappt, ist alles möglich, aber wir sind nicht die einzige Mannschaft, die an Erfolg interessiert ist. Wir haben die Chance, jedes Jahr um das Viertel- und Halbfinale zu spielen, aber dafür muss wirklich alles passen", sagte Söderholm im Interview mit SPOX.

Um den Einzug in die Runde der letzten Acht zu schaffen, benötigt Deutschland zwingend einen guten Start. Drei Punkte zum Auftakt gegen Großbritannien sind Pflicht, anschließend dürften die Spiele gegen Dänemark, Frankreich und die Slowakei alles entscheidend sein. In den letzten drei Spielen gegen Kanada, die USA und Finnland wäre jeder einzelne Punkt für das DEB-Team eine Überraschung.

Die Favoriten auf den WM-Titel sind Kanada, Russland, Schweden, die USA und Finnland. Tschechien werden Außenseiterchancen eingeräumt.

Eishockey-WM 2019: So liefen die DEB-Vorbereitungsspiele

Datum Paarung Ergebnis 11.04.2019 Deutschland - Slowakei 2:1 13.04.2019 Deutschland - Slowakei 3:1 17.04.2019 Tschechien - Deutschland 5:4 18.04.2019 Tschechien - Deutschland 5:4 25.04.2019 Deutschland - Österreich 2:3 27.04.2019 Deutschland - Österreich 5:1 07.05.2019 Deutschland - USA -:-

Eishockey-WM-Historie des DEB-Teams

Das beste Abschneiden einer deutschen Nationalmannschaft bei Eishockey-Weltmeisterschaften war bislang der zweite Platz. Dieser Erfolg gelang 1930 und 1953. Seither schaffte es das DEB-Team lediglich einmal unter die besten Vier. Bei der Heim-WM 2010 war unter dem damaligen Bundestrainer Uwe Krupp erst im Halbfinale gegen Russland (1:2) Endstation.

Eishockey-WM: DEB-Abschneiden der letzten 10 Jahre

Jahr Abschneiden 2009 Platz 15 2010 Platz 4 2011 Platz 7 2012 Platz 12 2013 Platz 9 2014 Platz 14 2015 Platz 10 2016 Platz 7 2017 Platz 8 2018 Platz 11

Eishockey: WM-Finals der letzten 10 Jahre

Mit 27 Titeln ist Russland Rekord-Weltmeister. Dahinter folgen Kanada (26), Tschechien (12) und Schweden (11). Auch die USA (2), Finnland (2), Großbritannien und die Slowakei (beide 1) sind bereits Weltmeister geworden.

Jahr Paarung Ergebnis 2009 Russland - Kanada 2:1 2010 Tschechien - Russland 2:1 2011 Finnland - Schweden 6:1 2012 Russland - Slowakei 6:2 2013 Schweden - Schweiz 5:1 2014 Russland - Finnland 5:2 2015 Kanada - Russland 6:1 2016 Kanada - Finnland 2:0 2017 Schweden - Kanada 2:1 nach Penaltyschießen 2018 Schweden - Schweiz 3:2 nach Penaltyschießen

Eishockey-WM 2019: Tickets und Eintrittskarten

Fans können sich Karten für einzelne Spiele, Tageskarten, ein Ticket-Paket für ihr Lieblingsteam, ein Ticket für alle Spiele einer Gruppe oder ein Ticket für das gesamte Turnier kaufen. Alle Infos findet Ihr hier.