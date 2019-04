DEL-Playoffs: Spiel 6 der Augsburger Panther gegen den EHC Red Bull München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der DEL-Playoffs kommt es heute zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC Red Bull München zu Spiel 6. Wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Während die Adler Mannheim sich im Halbfinale gegen die Kölner Haie locker in vier Spielen ins Finale schießen konnten, muss der amtierende Meister aus München gegen die Augsburger Panther mächtig um den Finaleinzug kämpfen.

Die Münchner schlossen die reguläre Saison auf Platz zwei ab, mit großem Abstand auf den drittplatzierten Augsburg ab. In der Playoff-Serie schenken sich die beiden Teams aber nichts. Das Momentum liegt dabei auf Münchner Seite: Der EHC hat die letzten beiden Partien gewonnen und kann heute mit dem dritten Erfolg in Serie ins Finale einziehen.

Augsburger Panther gegen EHC Red Bull München heute live im TV und Livestream

Die Partie heute beginnt um 14 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg.

Das Rechtepaket für die DEL liegt auch in dieser Saison wieder komplett bei der Telekom. Telekom-Abonnenten können das Spiel heute also auf dem Pay-TV-Sender Magenta Sport sowie im Internet unter magentasport.de verfolgen.

Dazu hat der Free-TV-Sender Sport1 in diesem Jahr Rechte für Einzelspiele erworben und wird auch die heutige Partie live übertragen. Das Spiel könnt ihr auch online auf sport1.de live ansehen.

Augsburger Panther gegen EHC Red Bull München im Liveticker

Wer das Spiel heute nicht auf dem großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, durch unseren Liveticker ab 14 Uhr keine wichtige Spielszene zu verpassen.

Augsburg gegen München: So lief die Serie bislang

Nachdem Augsburg in Spiel zwei und drei die Oberhand hatte, konnte München die letzten zwei Partien für sich entscheiden.

Spiel Heim Auswärts Ergebnis 1 München Augsburg 2:1 n.V. 2 Augsburg München 4:3 3 München Augsburg 1:2 n.V. 4 Augsburg München 1:2 5 München Augsburg 1:0

DEL: Die Tabelle nach der Hauptrunde

Die Adler Mannheim gelten in diesem Jahr als großer Favorit auf den Titel, haben sich in den Playoffs bisher auch keine Blöße gegeben und die Kölner Haie im Halbfinale in vier Spielen geschlagen. Dahinter kämpfen München und Augsburg um den Einzug ins Finale.