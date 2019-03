DEL: Ingolstadt sichert Viertelfinale, kein rheinisches Derby

Der ERC Ingolstadt hat sich das letzte Ticket für das Viertelfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Die Ingolstädter setzten sich mit 6:4 (2:0, 0:1, 4:3) bei den Straubing Tigers durch und überholten mit 86 Punkten auf dem fünften Rang in der Abschlusstabelle noch die Düsseldorfer EG.

Die DEG kassierte mit einem 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) bei Vizemeister Eisbären Berlin die fünfte Niederlage in Folge, dadurch kommt es im Viertelfinale nicht zum rheinischen Derby gegen die Kölner Haie.

Die Domstädter gewannen mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung bei Hauptrundensieger Adler Mannheim und erreichten mit 86 Punkten den vierten Tabellenplatz. Düsseldorf (83) trifft im Viertelfinale auf die drittplatzierten Augsburger Panther (86), Köln spielt gegen Ingolstadt.

DEL: Bremerhaven siegt bei Meister München

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven kletterten dank eines souveränen 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)-Erfolgs bei Meister Red Bull München mit 81 Punkten auf den siebten Tabellenplatz und überholten die Straubing Tigers nur dank der besseren Tordifferenz.

Bremerhaven trifft in den Vor-Playoffs am 10. März auf die Nürnberg Ice Tigers, Straubing hat zum Auftakt Berlin zu Gast. Mannheim hatte sich den Hauptrundensieg bereits am vorletzten Spieltag gesichert und empfängt im Viertelfinale einen der Gewinner aus den Vor-Playoffs, die zweitplatzierten Münchner treffen auf den anderen Sieger.

Die Pre-Playoffs im Überblick:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers

Straubing Tigers - Eisbären Berlin

Diese Viertelfinal-Partien stehen schon fest:

Adler Mannheim - Sieger Pre-Playoff-Duell 1

EHC Red Bull Mpnchen - Sieger Pre-Playoff-Duell 2

Augsburg Panther - Düsseldorfer EG

Kölner Haie - ERC Ingolstadt