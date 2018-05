Eishockey-WM: Finale Schweden gegen Schweiz heute live im TV und Livestream

Liga ACB Live Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship USA -

Kanada World Championship Schweden -

Schweiz World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) World Championship Kickboxing Buakaw Banchamek -

Victor Nagbe NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) BSL Anadolu Efes -

Darüssafaka (Spiel 1) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Tag 4 BSL Fenerbahce -

Sakarya (Spiel 1) NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale BSL Darüssafaka -

Anadolu Efes (Spiel 2) Liga ACB Gran Canaria -

Real Madrid NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale BSL Banvit -

Besiktas (Spiel 2) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale FIA World Rallycross Championship 4. Lauf: Silverstone Rugby Union Internationals England -

Barbarians IndyCar Series Indy 500 World Rugby U20 Championship Frankreich -

Irland PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: 1. Tag Glory Kickboxing Glory 54: Birmingham

Im Finale der Eishockey-WM in Dänemark trifft das Überraschungsteam aus der Schweiz auf Titelverteidiger Schweden (20.15 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt euch alle Informationen zum Spiel und zeigt, wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wann und wo findet das Finale Schweden - Schweiz statt?

Das Finale beginnt am Sonntag, den 20. Mai, um 20:15 Uhr. Gespielt wird in der Royal Arena in Kopenhagen, die für 12.500 Zuschauer Platz bietet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schweden - Schweiz heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der Eishockey-WM übertragt der Streaming-Dienst DAZN auch das Finale. Als Kommentator wird Christoph Stadtler, gemeinsam mit Experte David Wolf, das Spiel begleiten.

DAZN wird auch als "Netflix des Sports" bezeichnet und überträgt neben der Eishockey-WM auch zahlreiche Spiele der NHL. Außerdem besitzt DAZN die Rechte an sämtlichen europäischen Fußball-Topligen, der NBA, NFL, MLB und weiteren Sportarten wie Tennis, Golf oder Boxen.

Im Free-TV wird die Partie zusätzlich von Sport1 übertragen.

Sollte es für euch nicht möglich sein, das Spiel in Bewegtbildern zu sehen, könnt ihr auch den Liveticker von SPOX verfolgen.

Schweden: Die Titelverteidigung ruft

Bereits im letzten Jahr konnte sich die schwedische Nationalmannschaft durch ein 2:1 n.P. gegen Kanada zum Weltmeister krönen. Auch in diesem Jahr zeigen sich die Skandinavier von ihrer besten Seite. In der Gruppenphase wurden alle Spiele gewonnen (nur gegen die Slowakei musste man in die Verlängerung) und in der K.o.-Runde bezwang man Lettland und die USA. Besonders der Sieg gegen die Amerikaner dürfte noch länger in Erinnerung bleiben, als die NHL-Stars gleich mit 6:0 aus der Halle geschossen wurden.

Die bisherigen Spiele von Schweden bei der Eishockey-WM

Datum Gegner Ergebnis 4. Mai 2018 Weißrussland 7:0 6. Mai 2018 Tschechien 3:2 7. Mai 2018 Frankreich 4:0 9. Mai 2018 Österreich 7:0 12. Mai 2018 Slowakei 3:2 n.V. 13. Mai 2018 Schweiz 5:3 15. Mai 2018 Russland 3:1 17. Mai 2018 Lettland 3:2 19. Mai 2018 USA 6:0

Schweiz: Als Underdog zum Titel?

Der Turnierverlauf der Schweiz hätte nicht gegensätzlicher laufen können. In der Gruppenphase gelang den Eidgenossen erst am letzten Spieltag der Sprung auf Platz 4, der zum Weiterkommen reichte. Mit den Siegen gegen die Mitfavoriten Finnland und Kanada konnte die Schweiz nun aber überraschenderweise den Finaleinzug von 2013 wiederholen.

Schweiz: Die Spiele bei der Eishockey-WM 2018