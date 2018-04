Eishockey: KHL - Livestream-Übertragung, Finalserie, Teilnehmer

NBA Nuggets @ Timberwolves Ladies Open Lugano Women Single WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield Liga ACB Valencia -

Die Kontinentale Hockey Liga gilt als russisches Gegenstück der NHL und zählt als eine der stärksten Eishockey-Ligen der Welt. SPOX hat für euch alle wichtigen Informationen zur KHL und zeigt, wo ihr die Spiele live sehen könnt.



Was ist die Kontinentale Hockey-Liga?

Die KHL ist die Eishockey-Liga des Olympiasiegers Russland. In der KHL, die als Gegenstück der NHL gilt, sind neben Teams aus Russland auch Vereine anderer Nationen vertreten.

Wo kann ich die KHL live sehen?

Bereits in dieser Saison zeigt der Streamingdienst DAZN das Finale der KHL, den Juri Gagarin Cup. Die Best-of-Seven-Serie zwischen den Finalisten CSKA Moskau und Ak Bars Kazan beginnt am Samstag, dem 14. April ab 16 Uhr.

Ab der kommenden Saison überträgt DAZN zahlreiche Livespiele der Regular Season und der Playoffs, die komplette Finalserie und das All Star Game.

Was ist DAZN?

DAZN bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

Das ausgedehnte Angebot umfasst neben einem großen Fußball-Sektor den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Hockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.

Mit der KHL baut DAZN sein Eishockey-Angebot um einen weiteren attraktiven Baustein aus. Neben der KHL zeigt DAZN in Deutschland und Österreich die NHL, und - ausschließlich in Deutschland - die CHL sowie die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft.

DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 € monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

Länder mit mindestens einem Team in der KHL

Russland (21)

China (1)

Finnland (1)

Kasachstan (1)

Lettland (1)

Slowakei (1)

Weißrussland (1)

Auch über die Teilnahme eines deutschen Klubs in der KHL gab es immer wieder Gerüchte. Die KHL wollte beispielsweise ein schwedisches Team nach Hamburg transferieren, das und unter neuem Namen in der KHL spielen sollte.

PHC Torpedo Leipzig hegte ebenfalls Ambitionen auf eine Teilnahme in der kontinentalen Hockey-Liga. Beide Projekte scheiterten allerdings letzten Endes.

Ehemalige deutsche Spieler in der KHL

Felix Schütz war in seiner Karriere bei vier Teams in der KHL aktiv: Wladiwosotok, Omsk, Riga und Nowogorod. Robert Dietrich wechselte 2011 zu Lokomotive Jaroslaw. Am 7. September 2011 kamen er und zahlreiche Mitspieler des Klubs bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg zum Saisoneröffnungsspiel gegen HK Dinamo Minsk tragisch ums Leben.

Der Modus der KHL

Die 27 Teilnehmer der KHL sind in zwei Konferenzen unterteilt, die wiederum in jeweils zwei regional gebildete Divisionen eingeteilt sind. Die Spiele der Teams gliedern sich wie folgt auf:

Zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen die anderen Teams in der Division

Ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die Teams der anderen Division innerhalb der Konferenz

Ein Spiel gegen die Teams der anderen Konferenz

Jeweils vier weitere Spiele gegen Teams der eigenen Konferenz und der anderen Konferenz

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Playoffs, für die sich die jeweils acht punktbesten Mannschaften beider Konferenzen qualifizieren. Alle Playoff-Runden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Die Teilnehmer der KHL im Überblick

Ost Konferenz

Tschernyschow Diwision

Verein Standort Land Barys Astana Astana Kasachstan Amur Chabarowsk Chabarowsk Russland HK Sibir Nowosibirsk Nowosibirsk Russland HK Awangard Omsk Omsk Russland Kunlun Red Star Peking China Salawat Julajew Ufa Ufa Russland Admiral Wladiwostok Wladiwostok Russland

Charlamow Diwision

Verein Standort Land HK Jugra Chanty-Mansijsk Chanty-Mansijsk Russland Awtomobilist Jekaterinburg Jekaterinburg Russland Ak Bars Kasan Kasan Russland HK Metallurg Magnitogorsk Magnitogorsk Russland Neftechimik Nischnekamsk Nischnekamsk Russland HK Lada Togliatti Toljatti Russland HK Traktor Tscheljabinsk Tschebjabinsk Russland

West Konferenz

Tarassow Diwision

Verein Standort Land Lokomotive Jaroslawl Jaroslawl Russland HK Dynamo Moskau Moskau Russland HK ZSKA Moskau Moskau Russland Torpedo Nischni Nowogorod Nischni Nowogorod Russland HK Sotschi Sotschi Russland HK Witjas Podolsk Russland Sewerstal Tscherepowez Tschwerepowez Russland

Bobrow Diwision