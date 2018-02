Kölner Haie werfen Star-Verteidiger Shawn Lalonde raus.

NBA Wizards @ Bucks Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers Premier League Darts Premier League: Exeter Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers @ Cavaliers UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga UK Open UK Open: Viertelfinale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

AS Monaco Basket NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Canarias Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Jazz @ Grizzlies Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6

Der achtmalige deutsche Meister Kölner Haie hat vor der Endphase der Doppelrunde in der Deutschen Eishockey Liga den kanadischen Star-Verteidiger Shawn Lalonde ausgemustert. Offenbar hatte der 27 Jahre alte Nordamerikaner nicht die nötige professionelle Einstellung an den Tag gelegt.

Schon am Dienstag nahm Lalonde nicht mehr am Mannschaftstraining der Haie teil. "Wir haben die Spielpause genutzt, um den bisherigen Saisonverlauf zu analysieren. Dieser Schritt ist ein Ergebnis daraus und aus den Eindrücken der vergangenen drei Trainingswochen. Wir können nur Spieler gebrauchen, die sich voll und ganz mit der Haie-Organisation identifizieren und unsere Kernwerte respektieren", sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon zur Freistellung Lalondes.

Trainer Peter Draisaitl hatte Lalonde während der Saison bereits nach schwachen Leistungen für ein Spiel gegen Mannheim aus dem Kader gestrichen. Erst vor Jahresfrist war der Kontrakt mit dem Kanadier bis 2019 verlängert worden.

Seit 2015/16 steht Lalonde bei den Rheinländern unter Vertrag und kam in 165 Partien zum Einsatz. Mahon weiter: "Wie wir in den letzten Tagen noch einmal vor Augen geführt bekommen haben, ist ein positives und geschlossenes Kollektiv der einzige Weg, um Erfolg zu haben. Wir stehen vor einer ungemein wichtigen Phase in dieser Saison. Dafür müssen wir alle Kräfte bündeln und negative Einflüsse vermeiden."