Iserlohn trennt sich von Trainer Pasanen

Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Ulster -

Wasps European Challenge Cup Sale -

Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Halbfinale European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hongkong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid Basketball Champions League Stelmet Zielona Góra -

Telekom Baskets Bonn NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 1 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale -

Session 2 NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Bucks If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2

Der Tabellenletzte Iserlohn Roosters hat Konsequenzen aus dem Fehlstart in die neue Saison der DEL gezogen und seinen Trainer Jari Pasanen beurlaubt. Grund sei die aktuelle sportliche Situation der Mannschaft, teilten die Sauerländer am Dienstag mit.

"Damit sprechen wir nicht den Tabellenplatz, sondern die ausbleibende taktische Weiterentwicklung des Teams an", sagte Gesellschafter Wolfgang Brück.

Der 52-jährige Pasanen war seit 2013 am Seilersee als Chefcoach tätig. Der gebürtige Finne führte die Roosters dreimal in Folge in die Play-offs, schloss die vergangene Spielzeit aber auf dem enttäuschenden 13. Tabellenplatz ab. In den ersten elf Spielen der neuen Saison gelangen nur drei Siege.

Vorerst soll der bisherige Co-Trainer Jamie Bartman das Training leiten. Als möglicher Pasanen-Nachfolger wird Christof Kreutzer gehandelt, der in den vergangenen drei Jahren die Düsseldorfer EG trainierte.