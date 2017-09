München stoppt Berliner Siegeszug

Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Red Bull München hat den Siegeszug des Rekordmeisters Eisbären Berlin in der DEL gestoppt. Die Bayern gewannen am 6. Spieltag das Top-Duell mit 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) und zogen nach Punkten mit dem siebenmaligen Champion, der zuvor vier Spiele in Serie gewonnen hatte, gleich (beide 12 Punkte).

Neuer Spitzenreiter sind die Nürnberg Ice Tigers (13), die sich den Adlern Mannheim erst nach Penaltyschießen mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) geschlagen geben mussten und so die Augsburger Panther (12) hinter sich ließen. Die bayerischen Schwaben verloren bei den Kölner Haien 3:6 (2:2, 0:2, 1:2) und sind nun Dritter hinter Berlin.

Der ERC Ingolstadt ist nach einem klaren 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) bei den Fischtown Pinguins weiter Sechster hinter den punktgleichen Haien (11). Die Schwenninger Wild Wings besiegten die Straubing Tiger mit 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) und setzten sich damit im Tabellenmittelfeld fest.

Im Nachbarschaftsderby setzten sich die Krefeld Pinguine dank eines starken Schlussdrittels mit 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) gegen die Düsseldorfer EG durch.

Die Tore für München erzielten Frank Mauer (6.), Münchens Kapitän Michael Wolf (12.), Jason Jaffray (25.) und Mads Christensen (32.). Jens Baxmann (10.) hatte im ersten Drittel kurzzeitig ausgeglichen, Blake Parlett (55.) verkürzte auf 4:2.