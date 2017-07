Kai Hospelt tritt vom DEB-Team zurück

Erlebe

Kai Hospelt, Stürmer der Kölner Haie, hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Dies teilte der 31 Jahre alte DEL-Spieler des Jahres 2012 Bundestrainer Marco Sturm in einem persönlichen Gespräch mit.

"Kai hat eine lange und beeindruckende Karriere in der Nationalmannschaft hingelegt. Auf und neben dem Eis hat er sich immer vorbildlich verhalten. Ich bedauere, aber respektiere seine Entscheidung", sagte Sturm. Hospelt gab 2006 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und stand bei sechs Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2010 auf dem Eis.

Teile der Nationalmannschaft treffen sich vom 23. bis 26. Juli am Olympiastützpunkt in Heidelberg zum ersten Leistungstest für die Olympischen Spiele 2018 in der südkoreanischen Stadt Pyeonchang.