München souverän - Köln in der Overtime

Dienstag, 07.03.2017

Die Pinguine hatten sich in den Pre-Play-offs mit 2:0-Siegen gegen den ERC Ingolstadt durchgesetzt.

Schwerstarbeit hatten dagegen Mannheim und Köln zu verrichten. Bedanken durften sich die Adler bei Matthias Plachta. Der Stürmer erzielte beim 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) n.V. gegen die Eisbären Berlin alle vier Treffer für den Gastgeber. Köln setzte sich gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) n.V. durch.

Der Hauptrundenzweite aus Mannheim stand vor 10.889 Zuschauern lange vor dem Rand einer Niederlage. Erst vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit glich Matthias Plachta zum 3:3 aus und erzwang damit die Verlängerung. Nur 20 Sekunden nach Wiederbeginn machte er den Auftaktsieg perfekt.

Bolduc trifft zum Sieg

Umjubelter Matchwinner der Kölner vor 9237 Zuschauern war Alexandre Bolduc, der nach 1:08 Minuten der Overtime in Unterzahl den erlösenden Siegtreffer erzielte. Zuvor hatte Shaun Lalonde die Hausherren in der 14. Minute in Führung gebracht, für Wolfsburg glich Jeremy Dehner (25.) aus.

Die Gäste aus Bremerhaven durften beim Hauptrunden-Primus in München nur kurz von der nächsten Überraschung träumen. Mit seinem vierten Saisontor brachte Mike Hoeffel das Team aus dem Norden vor 4110 Zuschauern in der 17. Minute in Führung. Die Freude aber währte nur kurz. Deron Quint (22.), Konrad Abeltshauser (29.) und Torjäger Michael Wolf (35.) drehten den Rückstand im Mittelabschnitt in eine beruhigende 3:1-Führung. Den Schlusspunkt setzte Jonathan Matsumoto (50.).

Das vierte Viertelfinale bestreiten am Mittwoch (19.30 Uhr) die Nürnberg Ice Tigers gegen die Augsburger Panther. Die zweiten Viertelfinalspiele finden am Freitag (alle 19.30 Uhr) statt.

Alle Mehrsport-News