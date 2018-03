Die TSG 1899 Hoffenheim ist das einzige Team, das unter der Woche nur drei Spielansetzungen hat. Am 32. Spieltag spielt die TSG zum ersten und letzten Mal an einem Freitagabend, während alle anderen Klubs mindestens zweimal ran müssen.

Spitzenreiter in der Kategorie Spiele unter der Woche ist der FSV Mainz 05 (8). Alleine fünf Partien bestreiten die 05 am Freitagabend.

© getty

In der Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr ist der FC Augsburg am häufigsten zu sehen (24) - am seltensten darf die Borussia aus Dortmund zu dieser Zeit anstoßen (12).