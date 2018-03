Die Fans von Olympique Lyon zeigten im Derby gegen Saint Etienne ihren Mittelfeldspieler Nabil Fekir. Dieser löste im Hinspiel in Saint Etienne mit seinem "Messi-Jubel" einen Platzsturm aus.

Im französischen Klassiker zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille haben sich die Fans von Paris was ganz spezielles einfallen lassen. Sie bildeten die Anime-Figur Son Goku aus Dragonball im PSG-Dress ab.

Vor dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln zeigten die Fans von Bayer Leverkusen Humor. Angelehnt an die US-amerikanische Science-Fiction-Fantasy-Komödie "Ghostbusters" soll die Werkself auf dem Platz zu Goatbusters werden, zu Geißbockjägern

Und so sieht der Feind aus ...

Zum Start in die neue Champions-League-Saison gegen Paris Saint-Germain ließen sich die Celtic-Fans nicht lumpen - und beschworen eine Renaissance

Die Fans von Legia Warschau aus Polen etwa zeigten einst der UEFA mit dieser Choreo im EL-Quali-Spiel gegen Tiraspol, was sie von ihr halten

Weiter geht's in der ewigen Stadt. Beim Rom-Derby Ende April haben sich die Lazio Fans nicht lumpen lassen...

So sah das Ganze dann unmittelbar vor dem Anpfiff aus: "Forever fearless"

Weiter geht's mit Italien, um genauer zu sein das Derby zwischen Inter und Milan. Recht hübsch, was Inters Fans auf die Beine stellten...

Auch beim Derby gegen den KSC ließ sich die Canstatter Kurve nicht lumpen und verwieß auf die sportlichen Machtverhältnisse in Baden-Württemberg

Im Spiel gegen Bournemouth erinnerten die Liverpool-Fans an die Hillsborough-Katastrophe von 1989 mit 96 Toten

Ganz ehrlich: Choreos sind einfach geil! Wenn sie auch noch so sehr zum Ausgang des Spiels beitragen, wie zuletzt beim BVB gegen Benfica, lohnen sie sich sogar richtig!

Beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski hat sich das Stadion in Dortmund im März dem Anlass entsprechend in Schale geworfen. Hübsch!

In Italien geht's auch mal martialisch zu - speziell wenn Genoa CFC und Sampdoria aufeinandertreffen

Die Poppy (Mohnblume) ist die Blume des Gedenkens an Opfer des Kriegs. Vor der Partie Watford gegen Millwall zeigen die Fans ihre Anteilnahme

Ha Ho He, Hertha BSC! Logo, klare Sprache - auf geht's, Jungs

XXXXXXXXXL - oder so... Vor der Partie in der brasilianischen Liga zwischen Recife und Figueirense haben die Zuschauer ein verdammt großes Jersey in den Händen