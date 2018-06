The R&A unterstützt den Mercedes-Benz After Work Golf Cup

The R&A unterstützt die Internationalisierung des Mercedes-Benz After Work Golf Cup (MBAWGC). Im Rahmen des MBAWGC Media Day im Frankfurter Golf Club e.V. präsentierten Vertreter von Mercedes-Benz sowie von The R&A die Pläne der Zusammenarbeit im Rahmen der 9‑Loch-Golfserie.

Mit seiner langjährigen Expertise und Innovationskraft wird The R&A, eine der beiden führenden Instanzen im Golfsport, Mercedes-Benz bei der Entwicklung des MBAWGC unterstützen. The R&A, der mit 156 Mitgliedsorganisationen in 143 Ländern mit über 36 Millionen Golfern agiert, konzentriert sich auf die Steuerung des Sports sowie die Überwachung der Regeln und versteht sich als treibende Kraft in der Entwicklung des Golfsports.

Zudem richtet The R&A Turniere wie The Open, die Ricoh Women's British Open sowie weitere prestigeträchtige Amateur-Meisterschaften und internationale Turniere aus. Die 9-Loch-Golfserie, die sich in Deutschland bei rund 3200 Turnieren auf über 300 Golfanlagen und mit etwa 75.000 Teilnehmern bereits bewährt hat, soll nun auch international an Bedeutung gewinnen.

Das in Deutschland bereits etablierte Konzept des AWGC versteht sich als Format für berufstätige Golfer. Wochentags kann so ab 17.00 Uhr kompetitives Golf über neun Löcher gespielt werden - und das vorgabenwirksam für die Handicap-Klassen 6 bis 2 (von ‑54 bis ‑4,5). Das Format ermöglicht es, auch bei eingeschränkter Freizeit der Leidenschaft für den Golfsport nachzugehen. Turniere u. a. in Schweden, Argentinien und Südafrika unterstreichen den internationalen Erfolg des MBAWGC.

Slumbers über After Work Golf Cup: "Bahnbrechendes Format"

"Der Mercedes-Benz After Work Golf Cup ist ein bahnbrechendes Format, damit Golfer den Sport leistungsorientiert aber unkompliziert ausüben können", sagt Martin Slumbers, CEO des R&A. "9‑Loch-Golf erfreut sich einer weltweit zunehmenden Beliebtheit unter den Spielern. Deshalb unterstützen wir Mercedes‑B enz mit Freude dabei, Golfern die Gelegenheit zu geben, dieses kürzere Format in Gesellschaft und kompetitiv zu genießen."

"Mercedes-Benz ist stolz darauf, den internationalen After Work Golf Cup als Titelsponsor zu unterstützen. Auf dem deutschen Markt hat sich in den vergangenen fünf Jahren bestätigt, dass 9‑Loch-Golf keine kurzfristige Erscheinung ist, sondern auch langfristig eine echte Alternative zum klassischen Golf darstellt", sagt Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars. "Wir freuen uns darauf, dieses Format modern und international aufzuziehen. Es entspricht den aktuellen Bedürfnissen der Spieler und es macht den Golfsport zukunftsfähig."