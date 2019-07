Palermo Ladies Open Women Single-Livestream: WTA Palermo: Halbfinale am 27.07.

Noch einen Schritt bis zum Finale! Bei der letzten Austragung des Turniers im Jahr 2013 standen sich die spätere Siegerin Roberta Vinci und Sara Errani gegenüber.



Die WTA-Tour macht nach sechs Jahren Pause wieder Halt in Palermo. Das letzte Finale in der sizilianischen Hauptstadt lag klar in italienischer Hand, als sich 2013 Roberta Vinci gegen Sara Errani durchsetzte.

2013 machte die WTA zuletzt Halt in Palermo, seit diesem Jahr ist die sizilianische Hauptstadt wieder Teil der Tour. Am fünften Tag spielen die Ladies um den Einzug unter die letzten vier.

