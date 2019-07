Palermo Ladies Open Women Single-Livestream: WTA Palermo: Finale am 28.07.

Nach fünf Jahren Pause kehrt das Turnier in Sizilien wieder in den WTA-Kalender zurück. Bei den letzten beiden Austragungen konnte jeweils eine Italienerin auf dem Sandplatz triumphieren.



Palermo Ladies Open Women Single Livestreams

WTA Palermo: Tag 4 am 25.07. um 16:00 Uhr

Die WTA-Tour macht nach sechs Jahren Pause wieder Halt in Palermo. Das letzte Finale in der sizilianischen Hauptstadt lag klar in italienischer Hand, als sich 2013 Roberta Vinci gegen Sara Errani durchsetzte.

WTA Palermo: Viertelfinale am 26.07. um 16:00 Uhr

2013 machte die WTA zuletzt Halt in Palermo, seit diesem Jahr ist die sizilianische Hauptstadt wieder Teil der Tour. Am fünften Tag spielen die Ladies um den Einzug unter die letzten vier.

WTA Palermo: Halbfinale am 27.07. um 18:30 Uhr

Noch einen Schritt bis zum Finale! Bei der letzten Austragung des Turniers im Jahr 2013 standen sich die spätere Siegerin Roberta Vinci und Sara Errani gegenüber.

