World Cup-Livestream: Schweden - England (Highlights) am 07.07.

Erstmals seit 1994 erreicht die schwedische Nationalmannschaft das Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft! Schweden trifft nun in Samara auf England, die sich in einem dramatischen Achtelfinale gegen Kolumbien im Elfmeterschießen durchsetzen konnten. Die Mannschaft von Gareth Southgate trifft auf starke Schweden, die es nicht zu unterschätzen gilt! Welche Mannschaft zieht in das Halbfinale ein? Die Antwort findest Du hier auf DAZN!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Schweden - England (Highlights) am 07.07. um 18:35 Uhr!

World Cup Livestreams

Uruguay - Frankreich (Highlights) am 06.07. um 18:35 Uhr

Die Celeste im Aufwind! Nachdem sie den amtierenden Europameister aus dem Turnier geworfen haben, schielen sie nun nach mehr. Gelingt Cavani und Suarez gegen das Star-Ensemle um Mbappé und Griezman der große Coup? Die Antwort aus Nischni Nowgorod gibt's hier!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Brasilien - Belgien (Highlights) am 06.07. um 22:35 Uhr

Mit Brasilien und Belgien treffen zwei Schwergewichte im Viertelfinale der WM aufeinander. Nach der furiosen Aufholjagd gegen Japan kommen die Belgier mit viel Rückenwind nach Kasan. Für wen ist der Traum vom Titel schon im Viertelfinale ausgeträumt? Die Antwort gibt’s 45 Minuten nach Abpfiff auf DAZN!

Russland - Kroatien (Highlights) am 07.07. um 22:35 Uhr

Für Gastgeber Russland ist es die erste Teilnahme in einem WM-Viertelfinale überhaupt. Die Kroaten jubeln erstmals seit ihrem dritten Platz 1998 wieder über eine Teilnahme unter den letzten acht Teams. Nach den jeweils auf ihre Weise spektakulären Erfolgen gegen Spanien respektive Dänemark sind beide Nationen hungrig auf den Halbfinal-Einzug. Wer's packt, erfährst Du auf DAZN!

