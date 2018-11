UEFA Nations League-Livestream: Portugal - Polen am 20.11.

Die Nations League live auf DAZN! Der 6. Spieltag in der League A Gruppe 3. Portugal empfängt im Estadio Dom Afonso die Nationalelf aus Polen. Superstar Ronaldo gegen Stürmerstar Lewandowski. Mit insgesamt 19 Torschüssen gewann Portugal das vergangene Spiel mit 3:2. Gibt es erneut ein Torspektakel?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Portugal - Polen am 20.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Aserbaidschan - Färöer-Inseln am 17.11. um 01:00 Uhr

In der UEFA Nations League treffen Aserbaidschan und Färöer aufeinander. Im Hinspiel behielt Aserbaidschan mit 3:0 die Oberhand.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Schweiz - Belgien am 18.11. um 01:00 Uhr

Am sechsten und letzten Spieltag der UEFA Nations League kommt es zum Duell um den Gruppensieg zwischen der Schweiz und Belgien. Die Rode Duivels um Eden Hazard strotzen nach einer erfolgreichen WM nur so vor Selbstvertrauen, doch sollte man die Eidgenossen mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri nicht unterschätzen.

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Lutz Pfannenstiel

Serbien - Litauen am 20.11. um 01:00 Uhr

Die Nations League live auf DAZN! In der League C Gruppe 4 trifft am 6. Spieltag Serbien auf Litauen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.