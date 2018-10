UEFA Nations League-Livestream: Frankreich - Deutschland am 16.10.

Die UEFA Nations League live auf DAZN! Weltmeister Frankreich empfängt Deutschland. Im Hinspiel gelang der Elf von Jogi Löw ein Achtungserfolg gegen den Weltmeister und man trennte sich mit 0:0. Die Partie wird im Stade de France ausgetragen.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Alexis Menuge



Armenien - Gibraltar am 13.10. um 02:00 Uhr

Am 3. Spieltag der Gruppe 4 in Liga D trifft Gibraltar auf Henrikh Mkhitaryan und Armenien. Für Armenien gilt es den Anschluss an Tabellenführer Mazedonien nicht zu verlieren. Können die Armenier bei der UEFA Nations League überzeugen?

Färöer-Inseln - Kosovo am 14.10. um 02:00 Uhr

Liga C, Gruppe 3! Es heißt Färöer-Inseln gegen Kosovo am 4. Spieltag bei der UEFA Nations League. Das Hinspiel an Spieltag 2 konnte Kosovo mit 2:0 gewinnen. Können sich die Färöer-Inseln revanchieren?

Slowenien - Zypern am 16.10. um 02:00 Uhr

Im Stadion Stozice in Ljubljana empfängt Slowenien am 4. Spieltag der Gruppe 3 in Liga C Zypern. Das Hinspiel im September gewann Zypern mit 2:1. Gelingt Slowenien jetzt die Revanche? Die Antwort gibt es hier auf DAZN!

