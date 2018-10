UEFA Nations League-Livestream: Färöer-Inseln - Kosovo am 14.10.

Liga C, Gruppe 3! Es heißt Färöer-Inseln gegen Kosovo am 4. Spieltag bei der UEFA Nations League. Das Hinspiel an Spieltag 2 konnte Kosovo mit 2:0 gewinnen. Können sich die Färöer-Inseln revanchieren?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Färöer-Inseln - Kosovo am 14.10. um 02:00 Uhr!

UEFA Nations League Livestreams

Kosovo - Malta am 11.10. um 20:45 Uhr

Liga D, Gruppe 3. Es heißt Tabellenerster gegen den Tabellenletzten! Kosovo erwartet am 3. Spieltag der UEFA Nations League Malta. Bisher konnte die maltesische Elf noch kein Spiel für sich entscheiden. Holt sich Kosovo die nächsten Punkte und setzt sich weiter nach oben ab?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Kroatien - England am 12.10. um 20:45 Uhr

Erlebe die UEFA Nations League auf DAZN! In Gruppe 4 in Liga A kommt es zur Neuauflage des WM-Halbfinalspiels zwischen Kroatien und England in Rijeka. Nachdem beide Teams ihr Auftaktspiel gegen Spanien verloren haben, gilt es nun die ersten Punkte einzufahren. Ob die Kroaten um Weltfussballer Luka Modric wie im WM-Halbfinale am Ende jubeln können, erfährst Du hier.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Moritz Volz

Rumänien - Serbien am 14.10. um 02:00 Uhr

In der UEFA Nations League ist am 4. Spieltag in Gruppe 4 der Liga C Serbien zu Gast bei Rumänien. Bereits im September trafen beide Mannschaften aufeinander. Damals endete die Partie 2:2 unentschieden. Ob es diesmal einen Gewinner gibt, erfährst du hier live auf DAZN!

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.