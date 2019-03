UEFA Europa League-Livestream: Zenit - Villarreal am 07.03.

In LaLiga blickt der FC Villarreal dem Abstieg entgegen, in der UEFA Europa League dem Viertelfinale – falls die Spanier sich in St. Petersburg in eine vernünftige Position fürs Rückspiel bringen. Zenit ist in der russischen Liga auf gutem Weg, den ersten Titel seit 2015 zu holen.

Kommentator: Max Gross



FC Sevilla - Slavia Prag am 07.03. um 18:55 Uhr

Im Achtelfinale der UEFA Europa League trifft der FC Sevilla auf Slavia Prag. Zuletzt gab es dieses Duell im Jahr 2007 in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Damals verloren die Tschechen in Spanien 2:4 und zu Hause 0:3. Auch jetzt erwartet Sevilla von sich selbst zwei deutliche Siege.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Lutz Pfannenstiel

Chelsea - Dynamo Kiew am 07.03. um 21:00 Uhr

Ein enttäuschender Tabellenplatz, ein Streit zwischen Torwart und Trainer und ein verlorenes Pokalfinale: Für den FC Chelsea ist der Spätwinter 2019 besonders frostig. Zeit also, den eigenen Laden wieder zusammenzubekommen. Gegen Dynamo Kiew muss es deswegen schon ein deutlicher Sieg sein im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

