UEFA Europa League-Livestream: Schachtjor Donezk - Eintracht Frankfurt am 14.02.

Die Eintracht gelang in der Gruppenphase ein deutscher Europapokal-Rekord: sechs Siege in sechs Spielen. Der Frankfurter Hunger ist damit längst nicht gestillt. Schachtjor Donezk stieg aus der UEFA Champions League ab. Die Ukrainer mit jeder Menge Brasilianern gehören längst zu den Stammgästen in der K.o.-Phase der internationalen Wettbewerbe.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Benny Lauth. Vorberichte ab 20:45 Uhr.



Fenerbahce - Zenit am 12.02. um 18:55 Uhr

Zenit reist nach Istanbul. Fenerbahce überstand mit acht Punkten die Gruppenphase, die geringste Ausbeute aller Teams, die weiterkamen. In der Liga läuft es für Fenerbahce bislang desaströs. St. Petersburg kommt als Gruppensieger und Tabellenführer in Russland mit reichlich Selbstvertrauen.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

FK Krasnodar - Bayer 04 Leverkusen am 14.02. um 18:55 Uhr

Leverkusen trifft nach einer Reise von knapp 2500 Kilometern auf eine erfahrene Mannschaft: Krasnodar steht zum dritten Mal in vier Jahren in der Runde der letzten 32. Fünf von sechs Spielen gegen deutsche Vereine verloren die Russen. Kann der Bundesligist unter Trainer Peter Bosz in Russland bestehen?

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Peter Hyballa

Celtic - Valencia am 14.02. um 21:00 Uhr

Celtic schaffte es gerade noch vor RB Leipzig ins Sechzehntelfinale. Nun geht es gegen Valencia, das zum fünften Mal in der Runde der letzten 32 steht und jedesmal weiterkam. Die Schotten gewannen von 30 Europapokal-Duellen gegen spanische Mannschaften gerade einmal sieben.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Sebastian Kneißl

