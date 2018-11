UEFA Europa League-Livestream: Sarpsborg - Besiktas am 29.11.

Letzte Saison ging es für Besiktas Istanbul bis ins Achtelfinale der UEFA Champions League. In dieser Saison stehen die Türken nach vier Spielen auf dem letzten Platz der Gruppe I in der UEFA Europa League. Am 5. Spieltag ist deshalb ein Sieg gegen Sarpsborg 08 Pflicht, wenn Besiktas weiter ums Weiterkommen kämpfen will.

Kommentator: Max Siebald



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sarpsborg - Besiktas am 29.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

Spartak Moskau - Rapid Wien am 29.11. um 01:00 Uhr

Der 5. Spieltag der UEFA Europa League auf DAZN! Spartak Moskau erwartet Rapid Wien. Das Duell der beiden Mannschaften am 1. Spieltag konnte Wien mit 2:0 für sich entscheiden. Die Österreicher sind aktuell Tabellenletzter in Gruppe G, könnten durch einen Sieg in Russland allerdings auf Rang 2 springen.

Moderator: Sascha Bandermann / Kommentator: Philipp Krummholz / Experte: Andreas Ivanschitz. Vorberichte ab 16:35 Uhr.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.