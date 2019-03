UEFA Europa League-Livestream: Eintracht Frankfurt - Inter Mailand am 07.03.

Als „Euro-Fighter“ gelten die Frankfurter bereits, in Anlehnung an die Schalker UEFA-Pokal-Sieger von 1997. Die Originale von damals nahmen nach dem Finale gegen Inter den Cup mit. Die Eintracht bekommt es jetzt im Achtelfinale mit den Mailändern zu tun. Die Gäste warfen Rapid Wien raus.

Moderator: Alex Schlüter / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experten: Jonas Hummels und Benny Lauth. Vorberichte ab 18:40 Uhr.



UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Slavia Prag am 07.03. um 18:55 Uhr

Im Achtelfinale der UEFA Europa League trifft der FC Sevilla auf Slavia Prag. Zuletzt gab es dieses Duell im Jahr 2007 in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Damals verloren die Tschechen in Spanien 2:4 und zu Hause 0:3. Auch jetzt erwartet Sevilla von sich selbst zwei deutliche Siege.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Lutz Pfannenstiel

Chelsea - Dynamo Kiew am 07.03. um 21:00 Uhr

Ein enttäuschender Tabellenplatz, ein Streit zwischen Torwart und Trainer und ein verlorenes Pokalfinale: Für den FC Chelsea ist der Spätwinter 2019 besonders frostig. Zeit also, den eigenen Laden wieder zusammenzubekommen. Gegen Dynamo Kiew muss es deswegen schon ein deutlicher Sieg sein im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

