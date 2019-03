UEFA Europa League-Livestream: Chelsea - Dynamo Kiew am 07.03.

Ein enttäuschender Tabellenplatz, ein Streit zwischen Torwart und Trainer und ein verlorenes Pokalfinale: Für den FC Chelsea ist der Spätwinter 2019 besonders frostig. Zeit also, den eigenen Laden wieder zusammenzubekommen. Gegen Dynamo Kiew muss es deswegen schon ein deutlicher Sieg sein im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün



UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Slavia Prag am 07.03. um 18:55 Uhr

Im Achtelfinale der UEFA Europa League trifft der FC Sevilla auf Slavia Prag. Zuletzt gab es dieses Duell im Jahr 2007 in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Damals verloren die Tschechen in Spanien 2:4 und zu Hause 0:3. Auch jetzt erwartet Sevilla von sich selbst zwei deutliche Siege.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Lutz Pfannenstiel

Neapel - FC Salzburg am 07.03. um 21:00 Uhr

Neapel setzte sich in der ersten K.o.-Runde der UEFA Europa League souverän gegen den FC Zürich durch und zählt zu den Favoriten auf den Titel. Marco Roses Salzburger haben sich auch als große Nummer unterhalb der Champions League etabliert. Der Tabellenzweite aus Italien ist jetzt die bislang größte Aufgabe für die Österreicher.

Moderator: Tobias Wahnschaffe / Kommentator: Robert Hunke / Experte: Andreas Ivanschitz. Vorberichte ab 20:45 Uhr.

