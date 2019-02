UEFA Europa League-Livestream: Brügge - FC Salzburg am 14.02.

Der österreichische Halbfinalist der Vorsaison reist zum FC Brügge. Es ist die erste Begegnung beider Mannschaften. Salzburg gewann alle sechs Gruppenspiele und hat in Munas Dabbur den erfolgreichsten Torschützen im Wettbewerb.

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Andreas Ivanschitz



UEFA Europa League Livestreams

Fenerbahce - Zenit am 12.02. um 18:55 Uhr

Zenit reist nach Istanbul. Fenerbahce überstand mit acht Punkten die Gruppenphase, die geringste Ausbeute aller Teams, die weiterkamen. In der Liga läuft es für Fenerbahce bislang desaströs. St. Petersburg kommt als Gruppensieger und Tabellenführer in Russland mit reichlich Selbstvertrauen.

Kommentator: Robert Hunke / Experte: Necat Aygün

FK Krasnodar - Bayer 04 Leverkusen am 14.02. um 18:55 Uhr

Leverkusen trifft nach einer Reise von knapp 2500 Kilometern auf eine erfahrene Mannschaft: Krasnodar steht zum dritten Mal in vier Jahren in der Runde der letzten 32. Fünf von sechs Spielen gegen deutsche Vereine verloren die Russen. Kann der Bundesligist unter Trainer Peter Bosz in Russland bestehen?

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Peter Hyballa

Celtic - Valencia am 14.02. um 21:00 Uhr

Celtic schaffte es gerade noch vor RB Leipzig ins Sechzehntelfinale. Nun geht es gegen Valencia, das zum fünften Mal in der Runde der letzten 32 steht und jedesmal weiterkam. Die Schotten gewannen von 30 Europapokal-Duellen gegen spanische Mannschaften gerade einmal sieben.

Kommentator: Oliver Forster / Experte: Sebastian Kneißl

