UEFA Europa League-Livestream: Bayer 04 Leverkusen - FK Krasnodar am 21.02.

In der Gruppenphase legte Leverkusen im Schnitt fast drei Tore pro Spiel hin, im Hinspiel in Russland klappte es vorne nicht. Das 0:0 lässt für die Elf von Trainer Peter Bosz alle Optionen offen, gegen den FK Krasnodar ins Achtelfinale der UEFA Europa League einzuziehen. Unter dem Holländer ist die Bayer-Defensive bereits deutlich sicherer geworden.

Kommentator: Daniel Günther / Experte: Peter Hyballa



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bayer 04 Leverkusen - FK Krasnodar am 21.02. um 21:00 Uhr!

UEFA Europa League Livestreams

FC Sevilla - Lazio Rom am 20.02. um 18:00 Uhr

Im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan fällt die Entscheidung im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League. Beide Teams haben sich gute Chancen im Wettbewerb ausgerechnet, ein so frühes Aus würde also jeweils einen Schatten auf die Saison werfen.

Kommentator: Frederik Harder / Experte: Moritz Volz

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zenit - Fenerbahce am 21.02. um 18:55 Uhr

Zenit St. Petersburg setzte sich in der Gruppenphase noch als Erster durch, im Hinspiel in Istanbul war diese Souveränität plötzlich weg. Fenerbahce gewann 1:0, den einzigen Treffer erzielte Islam Slimani. Nun brauchen die Russen mindestens zwei Tore, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.

Kommentator: Florian Hauser / Experte: Moritz Volz

Real Betis - Rennes am 21.02. um 21:00 Uhr

Real Betis und Stade Rennes hauten sich im Hinspiel die Tore gegenseitig um die Ohren, 3:3 endete die bislang torreichste Partie dieser Runde. Im Rückspiel der Zwischenrunde in der UEFA Europa League haben die Spanier im Estadio Benito Villamarin die leicht besseren Voraussetzungen.

Kommentator: Matthias Naebers

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.