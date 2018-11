UEFA Champions League-Livestream: ZSKA Moskau - AS Rom am 07.11.

Die Roma führt nach dem 3. Spieltag Gruppe G an und steht mit einer der besten Offensiven der diesjährigen Champions-League-Saison vor Titelverteidiger Real Madrid. Das ist unter anderem Torjäger Edin Dzeko zu verdanken, der in Italien gegen ZSKA doppelt traf. Kann der Bosnier auch in Moskau netzen und die AS dem Achtelfinale einen großen Schritt näher bringen?

Kommentator: Carsten Fuß. Die Vorberichte live ab 18:40 Uhr!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe ZSKA Moskau - AS Rom am 07.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

FC Schalke 04 - Galatasaray (Highlights) am 06.11. um 01:00 Uhr

Schalke 04 belohnte sich am 3. Spieltag in Istanbul nicht für ein starkes Auftreten. Zudem wurde der Tedesco-Elf ein klarer Elfmeter verwehrt. Können die Königsblauen in der Königsklasse gegen Galatasaray einen Heimsieg landen und den Türken somit in der Tabelle davonziehen? Wenn sich Porto gegen Lok Moskau einen Patzer leistet, könnte S04 eventuell sogar die Tabellenführung übernehmen. Hier siehst du die Highlights!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

FC Bayern München - AEK Athen (Highlights) am 07.11. um 01:00 Uhr

Am 3. Spieltag bekleckerten sich die Bayern nicht gerade mit Ruhm, als sie glanzlos mit 2:0 in Athen siegten. In Gruppe E steht die Kovac-Elf weiterhin nur auf Rang 2 hinter Ajax. Das Weiterkommen ist für den deutschen Rekordmeister Pflicht! Um den großen Teams im Champions-League-Achtelfinale aus dem Weg zu gehen, sollte der FCB Gruppensieger werden und gegen AEK einen Heimsieg einfahren. Hier siehst du die Highlights!

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.