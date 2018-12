UEFA Champions League-Livestream: Young Boys - Juventus am 12.12.

Die Young Boys stehen noch immer ohne Dreier da und werden als Letzter ausscheiden, Bern will jedoch die Alte Dame ärgern. Juventus möchte auch nach dem 6. Champions-League-Spieltag Spitzenreiter sein und somit als Gruppensieger ins Achtelfinale marschieren. CR7 und Co. haben alles in der eigenen Hand, holen sie einen Dreier kann ihnen Man United nicht gefährlich werden!

Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sebastian Kneißl



UEFA Champions League Livestreams

FC Schalke 04 - Lok Moskau am 11.12. um 01:00 Uhr

Der FC Schalke 04 ist bereits seit dem 5. Champions-League-Spieltag sicher im Achtelfinale. Nach dem enttäuschenden 1:3 in Porto, geht der Gruppensieg allerdings an die Portugiesen. Bleiben die Königsblauen bei der Höwedes-Rückkehr auf Schalke ungeschlagen? Die Russen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu haben.

Kommentator: Flo Hauser

Schachtjor Donezk - Lyon am 12.12. um 01:00 Uhr

In Gruppe F geht es enorm eng zu! Schachtjor Donezk kann mit einem Sieg gegen Lyon noch Zweiter werden und somit das Champions-League-Achtelfinale erreichen. Verlieren die Ukrainer allerdings und Hoffenheim gewinnt gegen Man City, so wären sie komplett raus und würden von Rang 3 auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Lyon kann mit einem Dreier Gruppensieger werden, sofern Man City verliert!

Kommentator: Oliver Forster

