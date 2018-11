UEFA Champions League-Livestream: Tottenham - Inter Mailand am 28.11.

Tottenham liegt vor dem 5. Spieltag als Dritter in Gruppe B drei Zähler hinter Inter. Die Londoner müssen vor heimischem Publikum gegen die Italiener gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale zu haben. Mit einem Inter Mailand Sieg steht die Spalletti-Truppe hingegen bereits in der K.o.-Runde.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Daniel Günther / Experte: Moritz Volz



Lyon - Man City am 27.11. um 01:00 Uhr

Lyon könnte schon längst im Achtelfinale stehen, durch die Remis gegen die TSG muss sich Olympique nun umschauen. Noch sind die Franzosen voll auf Kurs, verlieren sie jedoch gegen City und Hoffenheim schlägt Schachtjor, so stehen sie vor dem 6. Spieltag punktgleich mit der TSG hinter Man City. Gelingt ein Dreier gegen Guardiolas Starensemble?

Kommentator: Andreas Renner / Experte: Alexis Menuge

PSG - Liverpool am 28.11. um 01:00 Uhr

In keiner aktuellen CL-Gruppe geht es so eng zu wie in Gruppe C! Liverpool ist punktgleich mit Napoli, einen Punkt dahinter folgt Paris und Roter Stern ist nach dem 2:0-Sieg gegen die Klopp-Elf mit vier Zählern Letzter. Die Reds wollen im Parc des Princes eine Reaktion zeigen, Paris hingegen will an den Engländern in der Tabelle vorbeispringen.

Moderation: Lukas Schönmüller / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Ralph Gunesch

