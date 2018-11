UEFA Champions League-Livestream: Neapel - PSG am 06.11.

Napoli überrascht bisher in der starken Gruppe C und steht nach drei Spieltagen auf Rang 2 vor PSG. Im Parc des Princes hätte die Ancelotti-Elf fast einen Dreier entführt, Angel di Maria rettete dem französischen Meister allerdings in letzter Minute einen ganz wichtigen Punkt. Gibt es diesmal einen Sieger in diesem Top-Duell?

Kommentator: Robby Hunke / Experte: Alexis Menuge. Die Vorberichte siehst du live ab 20:45 Uhr!



FC Schalke 04 - Galatasaray (Highlights) am 06.11. um 01:00 Uhr

Schalke 04 belohnte sich am 3. Spieltag in Istanbul nicht für ein starkes Auftreten. Zudem wurde der Tedesco-Elf ein klarer Elfmeter verwehrt. Können die Königsblauen in der Königsklasse gegen Galatasaray einen Heimsieg landen und den Türken somit in der Tabelle davonziehen? Wenn sich Porto gegen Lok Moskau einen Patzer leistet, könnte S04 eventuell sogar die Tabellenführung übernehmen. Hier siehst du die Highlights!

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.