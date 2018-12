UEFA Champions League-Livestream: Man City - TSG 1899 Hoffenheim am 12.12.

Hoffenheims Offensive funktioniert wunderbar, doch defensiv leistete sich die TSG in jedem Gruppenspiel mindestens einen dicken Fehler zu viel. Deshalb steht 1899 noch immer ohne Dreier da und muss gegen City gewinnen, um noch eine Chance auf Rang 3 zu haben - parallel darf Donezk aus Sicht der Badener jedoch nicht gegen Lyon punkten!

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Jonas Hummels



Der FC Schalke 04 ist bereits seit dem 5. Champions-League-Spieltag sicher im Achtelfinale. Nach dem enttäuschenden 1:3 in Porto, geht der Gruppensieg allerdings an die Portugiesen. Bleiben die Königsblauen bei der Höwedes-Rückkehr auf Schalke ungeschlagen? Die Russen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu haben.

Kommentator: Flo Hauser

In Gruppe F geht es enorm eng zu! Schachtjor Donezk kann mit einem Sieg gegen Lyon noch Zweiter werden und somit das Champions-League-Achtelfinale erreichen. Verlieren die Ukrainer allerdings und Hoffenheim gewinnt gegen Man City, so wären sie komplett raus und würden von Rang 3 auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Lyon kann mit einem Dreier Gruppensieger werden, sofern Man City verliert!

Kommentator: Oliver Forster

