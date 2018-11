UEFA Champions League-Livestream: Lyon - Hoffenheim am 07.11.

Hoffenheim und Lyon lieferten sich am 3. Spieltag ein echtes Torfestival (3:3) - nun kommt es zum zweiten Duell, für die TSG bereits ein Endspiel! Gegen OL leisteten sich die Badener defensiv zu viele Fehler. Kann der Bundesligist das abstellen und einen ganz wichtigen Dreier in Frankreich holen?

Moderator: Tobi Wahnschaffe / Kommentator: Uli Hebel / Experte: Jonas Hummels. Die Vorberichte ab 20:45 Uhr live aus dem Stadion!



UEFA Champions League Livestreams

FC Schalke 04 - Galatasaray (Highlights) am 06.11. um 01:00 Uhr

Schalke 04 belohnte sich am 3. Spieltag in Istanbul nicht für ein starkes Auftreten. Zudem wurde der Tedesco-Elf ein klarer Elfmeter verwehrt. Können die Königsblauen in der Königsklasse gegen Galatasaray einen Heimsieg landen und den Türken somit in der Tabelle davonziehen? Wenn sich Porto gegen Lok Moskau einen Patzer leistet, könnte S04 eventuell sogar die Tabellenführung übernehmen. Hier siehst du die Highlights!

FC Bayern München - AEK Athen (Highlights) am 07.11. um 01:00 Uhr

Am 3. Spieltag bekleckerten sich die Bayern nicht gerade mit Ruhm, als sie glanzlos mit 2:0 in Athen siegten. In Gruppe E steht die Kovac-Elf weiterhin nur auf Rang 2 hinter Ajax. Das Weiterkommen ist für den deutschen Rekordmeister Pflicht! Um den großen Teams im Champions-League-Achtelfinale aus dem Weg zu gehen, sollte der FCB Gruppensieger werden und gegen AEK einen Heimsieg einfahren. Hier siehst du die Highlights!

