UEFA Champions League-Livestream: FC Porto - Lok Moskau am 06.11.

Der FC Porto ist in dieser Champions-League-Saison noch ungeschlagen und führt Gruppe D vor Schalke und Galatasaray an. Lok Moskau findet sich dagegen auf dem letzten Tabellenplatz wieder und verlor am 3. Spieltag das dritte Spiel in Folge (1:3 gegen Porto). Kann Benedikt Höwedes seinem Ex-Klub FC Schalke 04 helfen und mit Moskau den ersten Punkt in Portugal holen?

Kommentator: Franz Büchner. Vorberichte live ab 20:45 Uhr!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe FC Porto - Lok Moskau am 06.11. um 01:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

FC Schalke 04 - Galatasaray (Highlights) am 06.11. um 01:00 Uhr

Schalke 04 belohnte sich am 3. Spieltag in Istanbul nicht für ein starkes Auftreten. Zudem wurde der Tedesco-Elf ein klarer Elfmeter verwehrt. Können die Königsblauen in der Königsklasse gegen Galatasaray einen Heimsieg landen und den Türken somit in der Tabelle davonziehen? Wenn sich Porto gegen Lok Moskau einen Patzer leistet, könnte S04 eventuell sogar die Tabellenführung übernehmen. Hier siehst du die Highlights!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.