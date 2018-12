UEFA Champions League-Livestream: FC Barcelona - Tottenham am 11.12.

Der FC Barcelona steht bereits als Sieger in Gruppe B fest, dahinter ist es extrem spannend! Tottenham und Inter (aktuell punktgleich) kämpfen im Fernduell um den Einzug ins Achtelfinale, der Dritte muss in die Europa League absteigen. Die Spurs gewinnen den direkten Vergleich gegen die Mailänder und haben somit alles selbst in der Hand.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Benny Lauth



FC Schalke 04 - Lok Moskau am 11.12. um 01:00 Uhr

Der FC Schalke 04 ist bereits seit dem 5. Champions-League-Spieltag sicher im Achtelfinale. Nach dem enttäuschenden 1:3 in Porto, geht der Gruppensieg allerdings an die Portugiesen. Bleiben die Königsblauen bei der Höwedes-Rückkehr auf Schalke ungeschlagen? Die Russen müssen gewinnen, um noch eine Chance auf den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde zu haben.

Kommentator: Flo Hauser

