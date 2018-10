UEFA Champions League-Livestream: FC Barcelona - Inter Mailand am 24.10.

Knaller-Duell in Gruppe B! Am 3. Spieltag empfängt der FC Barcelona im Camp Nou Inter Mailand. Die Mannschaften treffen zum elften Mal aufeinander. Beim letzten Aufeinandertreffen konnte sich Inter in der Champions-League-Saison 2009/10 im Halbfinale gegen Barca durchsetzen und gewann anschließend im Finale gegen die Bayern den Titel.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Jonas Hummels



Ajax - Benfica am 23.10. um 02:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! Am 3. Spieltag der Gruppenphase empfängt Ajax Amsterdam in der Johan Cruijff Arena die Gäste aus Benfica. Zuletzt erzielte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ein 1:1 gegen den FC Bayern und steht somit punktgleich mit Kovacs Elf auf Platz 1 in Gruppe E. Rui Vitorias Truppe setzte sich mit 3:2 gegen Athen durch und fuhr den ersten Sieg ein.

Kommentator: Tino Polster

Borussia Dortmund - Atletico Madrid (Highlights) am 24.10. um 02:00 Uhr

Dortmund empfängt Atletico - beide Teams sind bisher ohne Punktverlust, die Favre-Elf sogar noch ohne Gegentor in dieser Champions-League-Saison! 1996 traf der BVB in der Königsklasse das letzte Mal auf die Rojiblancos, in beiden Gruppenspielen gewann jeweils das Auswärtsteam. Wer kann sich in Gruppe A als Spitzenreiter absetzen? Hier gibt's die Highlights ab 23:15 Uhr. Das ganze Spiel siehst du hier in voller Länge ab 0 Uhr.

