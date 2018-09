UEFA Champions League-Livestream: AS Rom - Pilsen am 02.10.

Die Roma steht schon am 2. Gruppenspieltag der UEFA Champions League nach dem 0:3 bei Real Madrid unter Druck. Zu Hause gegen Pilsen muss ein Sieg her um den Anschluss an die ersten beiden Plätze nicht zu verlieren. Die Tschechen reisen mit einem Punkt ins Stadio Olimpico. Verfolge die Partie live auf DAZN!

Kommentator: Carsten Fuß



UEFA Champions League Livestreams

TSG Hoffenheim - Man City am 02.10. um 18:55 Uhr

​Vor 10 Jahren stieg die TSG Hoffenheim in die Bundesliag auf. Damals wagte noch keiner zu träumen, dass der Verein aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim einmal in der Königsklasse spielt. Mit Manchester City reist ein Gegner in das schwäbische Örtchen, der europäische Spitzenklasse ausstrahlt. Ob sich Hoffenheim gegen das scheinbar übermächtige Manchester City durchsetzen kann, erfahrt ihr hier auf DAZN!

Kommentator: Andreas Renner

Lyon - Schachtjor Donezk am 02.10. um 21:00 Uhr

Die UEFA Champions League live auf DAZN! In der Gruppe F treffen Lyon und Donezk aufeinander. Die Gruppengegner von Hoffenheim sind sich auf internationaler Ebene noch nie begegnet. Können die Franzosen nach dem Überraschungserfolg bei Manchester City gegen Donezk zu Hause nachlegen und die Tabellenführung verteidigen? Die Antwort erfährst du hier.

Kommentator: Tino Polster

TSG Hoffenheim - Man City (Highlights) am 02.10. um 22:45 Uhr

​Vor 10 Jahren stieg die TSG Hoffenheim in die Bundesliga auf. Damals wagte noch keiner zu träumen, dass der Verein aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim einmal in der Königsklasse spielt. Mit Manchester City reist ein Gegner in das schwäbische Örtchen, der europäische Spitzenklasse ausstrahlt. Ob sich Hoffenheim gegen das scheinbar übermächtige Manchester City durchsetzen kann, erfahrt ihr ab 23:15 Uhr in den Highlights (das komplette Spiel ab 0 Uhr)!

