UEFA Champions League-Livestream: AS Rom - FC Porto am 12.02.

Die Römer haben als Gruppenzweiter in Porto den vom Namen her angenehmsten Gruppensieger dieses Jahres im Achtelfinale erwischt. In ihrer momentanen Form sind die Gastgeber aber selbst ein dankbarer Gegner, sie blamierten sich im Pokal und hängen in der Liga hinterher. Zudem gewann die Roma noch nie gegen Porto.

Moderator: Tobias Wahnschaffe / Kommentator: Marco Hagemann / Experte: Ralph Gunesch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe AS Rom - FC Porto am 12.02. um 21:00 Uhr!

UEFA Champions League Livestreams

Man United - PSG am 12.02. um 21:00 Uhr

Duell der Riesen im Old Trafford! Ole Gunnar Solskjaer feiert sein Trainer-Debüt in der Champions League – und das direkt gegen einen Titelfavoriten. Paris überzeugte in der Vorrunde mit 17 Toren in sechs Partien, die stärkste Offensive des Wettbewerbs. Jetzt fehlt aber in beiden Spielen gegen United der am Mittelfuß verletzte Star-Stürmer Neymar.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Alexis Menuge

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.