UEFA Champions League-Livestream: Ajax - FC Bayern München (Highlights) am 12.12.

Der FCB bekommt in der Bundesliga weiterhin nicht seine PS auf die Straße, in der UEFA Champions League läuft es dagegen umso besser. Die Bayern stellen in der Königsklasse mit die beste Defensive und sind noch ungeschlagen. Das bisher einzige Remis gab es jedoch gegen Ajax, das mit einem Sieg den Münchnern noch den Gruppensieg vor der Nase wegschnappen könnte! Das Spiel seht ihr hier in voller Länge ab 0 Uhr!



In Gruppe F geht es enorm eng zu! Schachtjor Donezk kann mit einem Sieg gegen Lyon noch Zweiter werden und somit das Champions-League-Achtelfinale erreichen. Verlieren die Ukrainer allerdings und Hoffenheim gewinnt gegen Man City, so wären sie komplett raus und würden von Rang 3 auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Lyon kann mit einem Dreier Gruppensieger werden, sofern Man City verliert!

Kommentator: Oliver Forster

